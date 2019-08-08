Стала известна зарплата российских космонавтов - она удивляет!

Отмечается, что зарплата космонавтам начисляется согласно «Положению о материальном обеспечении космонавтов в Российской Федерации».

Согласно Положению, должностной оклад у кандидата в космонавты — 60,9 тысяч рублей (около 835 евро), у космонавта — 63,8 тысяч рублей (875 евро), а у инструктора-космонавта — 88,45 тысяч рублей (1212 евро).

При этом имеются существенные надбавки. В случае успешного и добросовестного исполнения обязанностей кандидаты, космонавты и инструкторы могут рассчитывать на ежемесячную надбавку до 25% от оклада. А по итогам года — на «тринадцатую зарплату».

У космонавтов, которые побывали в космосе, оклад вырастает до 69,6 тысяч рублей в месяц (954 евро). Кроме того, за космические полеты они получают дополнительно единовременное денежное вознаграждение. Однако в пресс-службе «Роскосмоса» не уточнили, какое именно. Конкретная сумма зависит от сложности и длительности полета.