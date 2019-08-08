Фото: рядом с Эстонией пролетели российские истребители и бомбардировщик

Истребители британских ВВС Eurofighter, поднявшиеся в воздух с авиабазы Эмари, сегодня сопроводили три российских военных самолета, в том числе - стратегический бомбардировщик, пишет Postimees.
Британские вооруженные силы сообщили в социальных медиа, что истребители обнаружили поблизости от воздушного пространства Эстонии стратегический бомбардировщик ВВС России Ту-95 и два истребителя Су-30.
У российских самолетов не было плана полетов, а их транспондеры во время полета были выключены.
По данным британских вооруженных сил, российские самолеты летели в западном направлении близко к воздушному пространству Эстонии.
Сопровождение российских самолетов далее у британцев переняли истребители Финляндии и Швеции.