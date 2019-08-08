Фото: рядом с Эстонией пролетели российские истребители и бомбардировщик

Британские вооруженные силы сообщили в социальных медиа, что истребители обнаружили поблизости от воздушного пространства Эстонии стратегический бомбардировщик ВВС России Ту-95 и два истребителя Су-30.

У российских самолетов не было плана полетов, а их транспондеры во время полета были выключены.

По данным британских вооруженных сил, российские самолеты летели в западном направлении близко к воздушному пространству Эстонии.