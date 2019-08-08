Порт просит помощи: воры поживились пятью лодочными моторами

Руководство лодочного порта Йыэ, расположенного на берегу Эмайыги в Тарту, сообщило, что с пяти стоявших в порту моторных лодок украдены ноги моторов. Кроме того, повреждено несколько других лодочных моторов, пишет Tartu Postimees.
Моторы были украдены вчера. Поскольку в лодочном порту Йыэ лодки стоят поднятыми из воды, вероятно, воры подобрались по воде и демонтировали нижние части моторов со своей лодки.
Самая нижняя часть лодочного мотора называется ногой - именно на ней расположены силовая передача и переключение передач подвесного мотора. Это самая хрупкая часть мотора, поэтому покупатели на украденные элементы найдутся, скорее всего, в любом районе, где используются моторки.
Руководство порта просит всех, кому предложат купить подержанные запчасти к лодочному мотору или у кого есть информация, способная помочь выйти на след воров, сообщить об этом дирекции лодочного порта Йыэ.
Об аналогичном преступлении на прошлой неделе сообщал также порт Тойла. Там были украдены ноги моторов с двух лодок.