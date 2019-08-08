Порт просит помощи: воры поживились пятью лодочными моторами

Моторы были украдены вчера. Поскольку в лодочном порту Йыэ лодки стоят поднятыми из воды, вероятно, воры подобрались по воде и демонтировали нижние части моторов со своей лодки.

Самая нижняя часть лодочного мотора называется ногой - именно на ней расположены силовая передача и переключение передач подвесного мотора. Это самая хрупкая часть мотора, поэтому покупатели на украденные элементы найдутся, скорее всего, в любом районе, где используются моторки.

Руководство порта просит всех, кому предложат купить подержанные запчасти к лодочному мотору или у кого есть информация, способная помочь выйти на след воров, сообщить об этом дирекции лодочного порта Йыэ.