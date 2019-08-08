Чт, 8.08.2019
Эту дорогу хотят построить чисто по наитию, а вдруг станет что-то лучше. Андрес Санг

Министерство сельской жизни хочет запретить крашеное дизельное топливо

Vägevad külmakraadid on tühjaks imenud nii mõnegi auto aku (1). Pakasega võib aga kapoti all muret valmistada ka mõni teine koht. Paljudel autodel on aknapesuvedeliku paakides (2) ära külmunud liiga väikse külmumistemperatuuriga pesuaine ning mõnel kütusefilter (3). Diiselmootoriga autodel võivad käivitumist takistada väsinud eelsüüteküünlad (4).

ФОТО: Marko Saarm / Sakala

В министерстве сельской жизни Эстонии предложили отказаться от продажи маркированного, т.н. синего дизеля, однако топливные фирмы и хуторяне планы властей не одобрили, сообщает портал Rus.ERR.

На данный момент практически каждый водитель может заправиться маркированным дизельным топливом, которое предназначено для заправки сельскохозяйственной техники и других специальных машин и стоит дешевле обычного дизтоплива на 36 центов за литр, чем активно пользуются водители, желающие сэкономить.

"Сам видел своими глазами, что дорогие машины - мерседесы, бмв - приезжают на заправку; молодые девушки, парни приезжают, чтобы заправить свои машины", - сказал "Актуальной камере" член правления Alexela Алан Вахт.

Министр сельской жизни Март Ярвик предлагает правительству отказаться от продажи синего дизеля в Эстонии и перейти на новую систему, заменив скидку дотацией, о которой должен будет ходатайствовать каждый фермер или рыболов. 

Однако Алан Вахт считает, что это только увеличит бюрократию.

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