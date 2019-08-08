Министерство сельской жизни хочет запретить крашеное дизельное топливо

На данный момент практически каждый водитель может заправиться маркированным дизельным топливом, которое предназначено для заправки сельскохозяйственной техники и других специальных машин и стоит дешевле обычного дизтоплива на 36 центов за литр, чем активно пользуются водители, желающие сэкономить.

"Сам видел своими глазами, что дорогие машины - мерседесы, бмв - приезжают на заправку; молодые девушки, парни приезжают, чтобы заправить свои машины", - сказал "Актуальной камере" член правления Alexela Алан Вахт.

Министр сельской жизни Март Ярвик предлагает правительству отказаться от продажи синего дизеля в Эстонии и перейти на новую систему, заменив скидку дотацией, о которой должен будет ходатайствовать каждый фермер или рыболов.