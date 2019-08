Министерство сельской жизни хочет запретить крашеное дизельное топливо

Vägevad külmakraadid on tühjaks imenud nii mõnegi auto aku (1). Pakasega võib aga kapoti all muret valmistada ka mõni teine koht. Paljudel autodel on aknapesuvedeliku paakides (2) ära külmunud liiga väikse külmumistemperatuuriga pesuaine ning mõnel kütusefilter (3). Diiselmootoriga autodel võivad käivitumist takistada väsinud eelsüüteküünlad (4).

ФОТО: Marko Saarm / Sakala