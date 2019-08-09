В Таллиннском аэропорту умер прибывший из Киева пассажир

В пресс-службе Департамента полиции и погранохраны сообщили, что около 21.00 в зоне пограничного контроля стало плохо гражданину Украины, имеющему эстонский вид на жительство.

Реанимировать 67-летнего мужчину пытались пограничники, спасатели и медики, однако их усилия не увенчались успехом, и чуть позже мужчина скончался.