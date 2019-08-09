Пт, 9.08.2019
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  • В Таллиннском аэропорту умер прибывший из Киева пассажир

В Таллиннском аэропорту умер прибывший из Киева пассажир

Таллиннский аэропорт.

ФОТО: Kristian Kruuser

В четверг вечером в Таллиннском аэропорту скончался прибывший из Киева самолетом пожилой мужчина, пишет Postimees.

В пресс-службе Департамента полиции и погранохраны сообщили, что около 21.00 в зоне пограничного контроля стало плохо гражданину Украины, имеющему эстонский вид на жительство.

Реанимировать 67-летнего мужчину пытались пограничники, спасатели и медики, однако их усилия не увенчались успехом, и чуть позже мужчина скончался.

Департамент полиции и погранохраны выразил соболезнования родным и близким.

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