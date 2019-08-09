Япония сделала южные Курилы своей территорией на сайте Олимпиады-2020

Интерактивная карта показывает маршрут олимпийского огня по стране. Южные Курилы на ней отнесены к префектуре Хоккайдо, однако сам олимпийский маршрут по ним не проходит.

В августе МИД России вручило японскому послу ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах. Правительство Японии отказалось принять протест российской стороны и посчитало подобные представления от Москвы неприемлемыми.