Япония сделала южные Курилы своей территорией на сайте Олимпиады-2020

Российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи показаны как часть территории Японии на официальном сайте Олимпийских игр 2020 года, передает Lenta.ru.
Интерактивная карта показывает маршрут олимпийского огня по стране. Южные Курилы на ней отнесены к префектуре Хоккайдо, однако сам олимпийский маршрут по ним не проходит.
В августе МИД России вручило японскому послу ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах. Правительство Японии отказалось принять протест российской стороны и посчитало подобные представления от Москвы неприемлемыми.
Япония отрицает российский суверенитет над территорией южных Курил и настаивает на возвращении под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также группы маленьких островов Хабомаи. В Москве указывают на законность нахождения этих территорий в составе России.