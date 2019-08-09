Деятельность дочернего предприятия Amazon в Эстонии окутана завесой тайны

В качестве основной деятельности зарегистрированного 11 июля предприятия значится обработка данных и веб-хостинг.

Платформа Amazon Web Services является ведущим поставщиком облачных услуг в мире. В прошлом году оборот предприятия составил 25,6 млрд долларов, а доходы составили 7,2 млрд долларов. Для сравнения — в прошлом году ВВП Эстонии составил 26 млрд долларов.

В течение недели на запросы Postimees не ответили ни в Amazon, ни представляющее фирму в Эстонии адвокатское бюро.

В понедельник латвийское новостное агентство LETA сообщило, что в Латвии 2 августа была зарегистрирована компания с таким же названием, учредителем которой, как и в Эстонии, выступает зарегистрированное в США предприятие A100 Row Inc. Единственным членом правления обоих компаний указан гражданин Ирландии Малачи Мартин Кейси.

Согласно предположениям портала Data Economy, что Amazon собирается построить в Латвии дата-центр, чтобы предлагать облачные услуги в странах Балтии.

По данным Postimees, строительство нового дата-центра пока не стоит на повестке дня. «Если посмотреть на их планы, то данный шаг выглядит логичным. У Amazon может эстонская версия сайта, поэтому для обработки заказов им потребуется местная инфраструктура. Объем эстонского рынка так мал, что нет смысла что-то строить. Велика вероятность, что Amazon найдет какого-то местного партнера», - рассказал пожелавший сохранить анонимность источник.

«Слухи давно ходят. Были даже разговоры о том, что проходил неофициальный тендер по поиску бизнес-партнера. Других подробностей мне неизвестно», - добавил он.

В настоящее время у Amazon в Европе имеется пять дата-центров, последний из которых открыли пять лет назад в Швеции. Четыре других работают в Ирландии, Великобритании, Германии и Франции. Скоро новый центр должен появиться в Милане.

По словам директора центра зарубежных инвестиций Фонда развития предпринимательства (EAS) Райдо Лембера, на протяжении многих лет представители Amazon неоднократно говорили о желании инвестировать в Эстонию. К примеру, обсуждалось возможное создание центра обслуживания, центра развития или дата-центра.

По словам Лембера, по их данным, регистрация в Эстонии юридического лица никак не связана ни с одним из упомянутых видов деятельности. «С большой долей вероятности можно сказать, что это было сделано в свете ситуации с цифровыми налогами в Европе. Подобная деятельность не считается инвестицией», - сказал Лембер.

Ранее сообщалось,что Европейский союз ищет возможность обложить налогами технологических гигантов (в основном речь шла про Google, Facebook, Amazon и Apple) в тех странах, где они действуют. Против данной инициативы выступает Ирландия, где находятся штаб-квартиры нескольких американских технологических компаний.

Кроме Эстонии и Латвии, Amazon интересовался и Литвой. Четыре года местное бизнес-издание Verslo žinios сообщало, что американский розничный гигант может открыть под Каунасом (промышленный парк Круонис) дата-центр. Данное место является привлекательным по той причине, что поблизости находится ГЭС, которая может обеспечить надежную подачу энергии.