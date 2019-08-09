"Манчестер Юнайтед" отправил бунтовавшего форварда в Италию

26-летний бельгиец заключил с миланским клубом контракт до лета 2024 года.

Миланский клуб объявил о трансфере бельгийца видео, на котором форвард в футболке «нерадзурри» говорит: «Интер» не для всех. Поэтому я здесь, чтобы вернуть «нерадзурри» на вершину»».

Ранее стало известно, что Лукаку в «Интере» будет получать 9 миллионов евро в год, «МЮ» заработает на его продаже до 80 миллионов евро.

Лукаку ранее был оштрафован "МЮ" на полмиллиона евро за отказ тренироваться с командой в преддверии трансфера.

В Англии Лукаку выступал за «Челси» (выиграл Кубок Англии-2012), «Вест Бромвич», «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». Он забил в лиге 113 голов и отдал 42 передачи в 252 играх.