Более 160 обсуждений: открывающийся в Пайде фестиваль мнений посвящен будущему

Также на фестивале запланирована разнообразная культурная программа. Фестиваль мнений придерживается подхода бережного отношения к окружающей среде и просит участников взять с собой свою бутылку для воды и кружку для кофе.

«Фестиваль мнений хочет соединить людей из разных общин, создать возможность пообщаться с глазу на глаз, а также спокойно и конструктивно подискутировать, - сказала главный организатор фестиваля Майу Лауринг. - Каждая беседа и дискуссия фестиваля помогает лучше понять то, какие вопросы сегодня важны для жителей Эстонии, и как мы можем справиться с грядущими изменениями как на личном, так и на общественном уровне».

Программа Фестиваля мнений состоит из 160 дискуссий, которые включают в себя темы климата, энергетики, экономики, образования, науки, эстонского языка и культуры, здоровья, технологии и другие темы. Несколько дискуссий поставили цель прийти к конкретному результату, например, составить список предложений и пожеланий.

По инициативе Фестиваля мнений в этом году на фестивале состоится демократическая тренировка, где можно будет потренировать свои мышцы демократии. Также и в пятницу, и в субботу, в программе запланировано оригинальное в своем роде рандеву, где можно будет встретиться с глазу на глаз и задать вопросы политикам из девяти партий, игру будет вести актриса Мари-Лийз Лилль.

Культурную программу фестиваля организует Пайдеский дом музыки и театра. Сегодня вечером свой первый день рождения будет праздновать Пайдеский театр, на центральной площади крутить пластинки будут диджеи Пайде. В субботу фестиваль завершится музыкальным выступлением ансамбля Lenna.