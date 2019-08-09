Пт, 9.08.2019
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«Спартак» стартовал с победы в Лиге Европы

Spartak's Zelimkhan Bakaev, right, celebrates after scoring a goal during the Europa League third qualifying round first leg soccer match between FC Thun and Spartak Moscow at the Stockhorn Arena in Thun, Switzerland, Thursday, Aug. 8, 2019. (Peter Klaunzer/Keystone via AP)

ФОТО: Peter Klaunzer / AP

Московский "Спартак" с гостевой победы над швейцарским "Туном" стартовал в третьем отборочном раунде Лиги Европы. Также "Спартак" забил первые голы и набрал первые рейтингове очки России в этом сезоне.

Встреча прошла в Швейцарии и завершилась со счетом 3:2. Счет на 22-й минуте матча открыл нападающий красно-белых Эсекиэль Понсе. Преимущество  на 29-й минуте увеличил полузащитник Зелимхан Бакаев.

Во втором тайме «Тун» сократил отставание: на 52-й минуте голом отличился защитник Ниас Хефти. На 59-й минуте нападающий швейцарцев Симоне Рапп сравнял счет. На 64-й минуте полузащитник красно-белых Андре Шюррле заработал пенальти, но не сумел реализовать его. На 73-й минуте «Спартак» вновь вышел вперед благодаря голу Бакаева.

В случае победы над «Туном» красно-белые сыграют с победителем пары «Брондбю» — «Брага».

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