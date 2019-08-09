«Спартак» стартовал с победы в Лиге Европы

Встреча прошла в Швейцарии и завершилась со счетом 3:2. Счет на 22-й минуте матча открыл нападающий красно-белых Эсекиэль Понсе. Преимущество на 29-й минуте увеличил полузащитник Зелимхан Бакаев.

Во втором тайме «Тун» сократил отставание: на 52-й минуте голом отличился защитник Ниас Хефти. На 59-й минуте нападающий швейцарцев Симоне Рапп сравнял счет. На 64-й минуте полузащитник красно-белых Андре Шюррле заработал пенальти, но не сумел реализовать его. На 73-й минуте «Спартак» вновь вышел вперед благодаря голу Бакаева.