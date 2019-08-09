ЕС разрабатывает руководство по паспортам РФ для Донбасса

В Евросоюзе разрабатывают единое руководство по идентификации и возможному непризнанию паспортов РФ, выданных жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Украины, подконтрольных пророссийским сепаратистам. Об этом говорится в заявлении официального представителя ЕС, пишет DW.com.

Это руководство для государств-членов ЕС и их консульств разрабатывает Еврокомиссия совместно с Европейской службой иностранных дел и в координации с делегациями ЕС в Киеве и Москве. Документ затронет также вопрос выдачи виз, заявки на которые подадут в России или в Украине жители Донбасса с паспортами РФ. В заявлении представитель ЕС напоминает, что непризнание паспортов находится в компетенции государств-членов Евросоюза.

Напомним, 20 июня главы государств и правительств ЕС выразили чрезвычайную обеспокоенность по поводу апрельскогоуказа президента России Владимира Путина об упрощении выдачи паспортов жителям ОРДЛО. На саммите ЕС отметили, что такой шаг противоречит духу и целям минских договоренностей. Тогда же Европейский совет заявил о готовности рассмотреть дальнейшие меры, включая непризнание таких российских паспортов, а источник DW в ЕС сообщил о начале работы над соответствующей процедурой.