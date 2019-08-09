18 случаев: полиция – частый гость в школе, с учеником которой произошла трагедия

«Если вы можете назвать мне школы, где в плане безопасности что-то лучше и сделано больше, сообщите мне», - просит мэр.

Выясняется, что большинство специалистов не хотят давать публично конкретного ответа, примечательно ли такое количество случаев – т.е. 18 вызовов полиции в одну школу, поскольку сравнение учебных заведений между собой среди занятых в этой сфере не слишком приветствуется.

Идаская префектура приводит три случайные школы из трех городов (на самом деле, такая статистика не собирается, но по просьбе министерства в этот раз это было сделано): в Силламяэской школе Каннука – было 7 случаев, в Кохтла-ярвеской кесклиннаской гимназии – 12, в Нарвской гимназии Солдино – 22 случая, которыми пришлось заниматься полиции. Следует учесть, что в гимназии Солдино учится в два с лишним раза больше школьников, а в других примерно столько же (около 400-460).

Мы поспрашивали директоров школ и других городов Эстонии. Бывший директор Кейлаской общей гимназии Оксана Йыэ говорит, что за девять лет в школу полицию вызывали дважды. «Думаю, что 18 раз за учебный год – мягко говоря, больше среднего», - говорит Йыэ, работающая сейчас в Сауэской гимназии учителем.

Полицию вызывали в Силламяэскую ваналиннаскую школу 18 раз. ФОТО: Rauno Volmar/Ekspress Meedia

«Мне кажется, что это необычная цифра. Но я не буду давать никаких оценок, поскольку это зависит от многих вещей: опорной системы и т.д.», - говорит и директор Раквереской основной школы Леа Пильме.

«Скорее, мы должны быть уверенными, что во всех школах осознают проблему, а не отрицают и не смотрят в сторону», - говорит директор Вильяндиской гимназии Юлле Матсин, указывая на то, что обстоятельства важнее цифр.

Большое количество вызовов – это хорошо?

Полиция успокаивает, что, быть может, это хорошо, когда сообщают об обнаруженных случаях. «Когда в школе работает социальный работник, полиция получает больше наблюдений», - поясняет старший по силламяэскому району Тарво Кайва.

Он приводит пример: учебное заведение связалось с полицией и попросило заняться выяснением обстоятельств одного случая, когда ученик просто заснул на уроке. «Такого рода информация в конце концов попадает к специалистам, но в полицейской статистике остается отметка – школа связалась с полицией», - поясняет он.

Пресс-секретарь полиции Марие Аава добавляет, что чем больше информации, тем лучше, поскольку это показывает, что ищут решения проблем. «То, что полицейский по делам молодежи часто посещает школу, не означает автоматически, что мы можем назвать эту школу более проблемной, чем какую-то другую».

Никогда не знаешь, сколько случаев не дошло до органов охраны правопорядка.

Среди 18 инцидентов в Силламяэ есть очень разные. Случай с предметом, похожим на оружие, может означать и вывешенную в соцсети картинку, где кто-то позирует в школе в маске с пневматическим оружием, и стрельбу по однокласснику ластиковыми пулями из игрушечного ружья. Однажды в полицию обратился учитель в связи с грубыми оскорблениями, был и более серьезный случай насилия, когда 13-летнего мальчика били кулаком и ногой по голове, в последнем случае было возбуждено уголовное дело.

Министерство образования придерживается той же точки зрения, что и полиция. «Никогда не знаешь, сколько случаев не дошло до органов охраны правопорядка», - говорят они.

Более важным показателем государство считает опросы общественного мнения относительно того, как ученики сами ощущают безопасность в учебном заведении.

В середине июля министерство отправило Силламяэской горуправе первый запрос. Через неделю, 6 августа, из мэрии пришел подробный обзор, что было предпринято в школе для предотвращения издевательств.

«Мы только ознакомились с содержанием», - поясняет пресс-секретарь Министерства образования Лийза Тагель, добавляя, что пока рано говорить, планирует ли государство в дальнейшем обращать больше внимания на происходящее в Силламяэской ваналиннаской школе.

Мэр Калберг считает, что взаимосвязи между происходящим в школе и смертью ребенка, привлекшие внимание министерства, были проведены в СМИ произвольно. «Опубликовано множество ложных фактов и неуместных оценок», - говорит он.

О каких конкретно ложных утверждениях идет речь, Калберг не может уточнить, поскольку ведется следствие. «Таким образом, объективная истина пока отсутствует», - считает он.

По окончании расследования мэр обещал обратиться к изданиям с просьбой опровергнуть ложные утверждения.