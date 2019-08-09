Галерея: праздник стропил на строительстве первого в Юлемисте жилого дома

После завершения строительства дома, названного Lurichi Maja в честь знаменитого атлета и борца Георга Луриха, в Юлемисте появятся первые постоянные жители. «Перспективных и талантливых работников сейчас привлекают не только высокие зарплаты, они хотят получить хорошие условия труда и комфортабельное жилье. В Юлемисте работает более четырехсот фирм, и теперь они смогут предложить своим работникам удобные съемные квартиры», - сказал на празднике стропил председатель правления Mainor Ülemiste Маргус Нылвак.

В настоящее время в городке Юлемисте работает 10 000 человек, в том числе около полутора тысяч иностранных работников. «Через пять-шесть лет их число удвоится, и, согласно нашим планам, в Юлемисте Сити может проживать более тысячи человек, - отметил Нылвак. - Здесь можно найти все необходимое для жизни. Новый центр здоровья Юлемисте предлагает услуги от семейных врачей до генетических исследований и пластической хирургии, и вскоре мы откроем образовательный комплекс с эстонскими и английскими школами и детским садом».