Stockmann угрожает банкротство

«Деятельность Stockmann сейчас похожа на открытую рану, которая постоянно кровоточит. Это кровотечение нужно остановить», - заявил известный инвестор предприятия Ким Линдстрем.

Показатели компании универмага Stockmann во втором квартале сильно ослабли по сравнению с тем же периодом за прошлый год. Скорректированная операционная прибыль компании за апрель-июнь составила 16,2 млн евро по сравнению с 23,8 млн евро в 2018 году.

«Весной и летом мы продолжали работать над стратегией Stockmann, чтобы к 2021 году вывести наш бизнес на устойчивый уровень», - заявил председатель совета директоров Stockmann Лаури Ратиа финскому изданию Kauppalehti.

Он добавил, что программа изменений, целью которой является экономия не менее 40 миллионов евро к 2021 году, идет по плану. Ожидается, что оптимизация издержек и другие меры начнут проявляться в доходах к концу 2019 года.

Тем не менее, большая часть экономии будет отражена в результатах следующего года. Экономия на персонале составляет менее одной трети от целевого показателя, а более двух третей составляют другие сбережения.

В подразделении Stockmann сейчас действует двухлетняя стратегия. Цель состоит в том, чтобы сделать Stockmann «законодателем моды».