Пт, 9.08.2019
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  • Может играть в гольф: у "Реала" нет никаких предложений по Гарету Бэйлу

Может играть в гольф: у "Реала" нет никаких предложений по Гарету Бэйлу

Гарет Бэйл

ФОТО: Juan Medina / Reuters

Полузащитник Гарет Бэйл может остаться в «Реале».

На данный момент никто из клубов не заинтересован в приобретении валлийца, который не входит в планы главного тренера мадридцев Зинедина Зидана, сообщает Sports.ru.

До закрытия трансферного окна в АПЛ возможность возвращения Бэйла рассматривал «Тоттенхэм», но в итоге лондонцы купили других игроков.

Ранее стало известно, что «Бавария» может арендовать Бэйла прямо перед закрытием летнего трансферного окна. У Гарета Бэйла серьезный конфликт с главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом, который не видит игрока в составе мадридцев. В некоторых контрольных матчах валлиец вместо того чтобы хотя бы присутствовать на стадионе, играл в гольф.

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