Может играть в гольф: у "Реала" нет никаких предложений по Гарету Бэйлу

На данный момент никто из клубов не заинтересован в приобретении валлийца, который не входит в планы главного тренера мадридцев Зинедина Зидана, сообщает Sports.ru.

До закрытия трансферного окна в АПЛ возможность возвращения Бэйла рассматривал «Тоттенхэм», но в итоге лондонцы купили других игроков.

Ранее стало известно, что «Бавария» может арендовать Бэйла прямо перед закрытием летнего трансферного окна. У Гарета Бэйла серьезный конфликт с главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом, который не видит игрока в составе мадридцев. В некоторых контрольных матчах валлиец вместо того чтобы хотя бы присутствовать на стадионе, играл в гольф.