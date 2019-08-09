Эстонский экспорт резко упал

В июне 2019 года из Эстонии было экспортировано товаров в текущих ценах на 1,2 млрд евро и импортировано в Эстонию на 1,3 млрд евро. Дефицит внешнеторгового баланса составил 124 млн евро, что на 10 млн евро меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщил в пятницу Департамент статистики.

Основными экспортными рынками в июне 2019 года были Финляндия (16% общего объема экспорта), Швеция (12%) и Латвия (9%). Больше всего сократился экспорт в Сингапур (на 43 млн евро), а вырос - в Данию (на 26 млн евро). Основными статьями экспорта в июне были электрооборудование (16%), минеральная продукция (12%), древесина и изделия из древесины (10%). Удельный вес товаров эстонского происхождения составил 72% от общего объема экспорта.

В июне 2019 года больше всего импортировалось товаров из Финляндии (13% от общего импорта), Швеции (11%), Литвы и Германии (по 10%). Больше всего уменьшился импорт из Белоруссии (на 42 млн евро), а вырос - из Швеции (на 27 млн евро). В структуре импорта доминировали транспортные средства и минеральная продукция (по 13%) и электрооборудование (12%).