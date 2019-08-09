B пятницу Таллинн посещают более 4000 круизных туристов

В пятницу Таллинн посещают три круизных лайнера, они доставят для знакомства с эстонской столицей до 4300 круизных туристов.
В 8 часов утра в порт Ванасадам прибыл круизный лайнер Azamara Journey с 650 пассажирами, он покинет Таллинн в 15 часов.
В 11 часов придет Explorer of the Seas, на его борту до 3500 пассажиров, судно уйдет из Таллинна в 18 часов.
В 13 часов причалит круизное судно Le Dumont d'Urville со 150 туристами, оно также уйдет из Таллинна в 18 часов.
В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 339 раз, круизными судами прибудет около 600 000 круизных туристов. Круизный сезон открылся 27 апреля и завершится 19 октября.
В прошлом году круизные суда посетили Таллинн 338 раз, доставив в столицу страны рекордное количество пассажиров - 635 000 туристов.