Пт, 9.08.2019
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Полиция ищет 17-летнюю Эгелийн

Пропавшая Эгелийн.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в поиске 17-летней Эгелийн, которая ушла из семейного дома Тильси в Пыльвамаа и не вернулась.

Эгелийн покинула семейный дом Тильси 7 августа и в тот же день об этом сообщили в полицию. У нее нет личного телефона. Раньше она сбегала из дома, но вскоре ее находили и привозили домой внимательные люди или полиция, сообщает BNS.

Правоохранительные органы связалась с родственниками и знакомыми девушки и проверили ее местонахождение, но, к сожалению, безрезультатно. Известно, что девушка может находиться в Пылва или Тарту.

Эгелийн среднего роста и крепкого телосложения. Она была одета в розовую куртку и черные джинсы. С собой взяла светло-серый рюкзак.

Полиция просит всех, кто видел Эгелийн или у кого есть информация о ее местонахождении, позвонить по номеру 112.

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