Полиция ищет 17-летнюю Эгелийн

Эгелийн покинула семейный дом Тильси 7 августа и в тот же день об этом сообщили в полицию. У нее нет личного телефона. Раньше она сбегала из дома, но вскоре ее находили и привозили домой внимательные люди или полиция, сообщает BNS.

Правоохранительные органы связалась с родственниками и знакомыми девушки и проверили ее местонахождение, но, к сожалению, безрезультатно. Известно, что девушка может находиться в Пылва или Тарту.

Эгелийн среднего роста и крепкого телосложения. Она была одета в розовую куртку и черные джинсы. С собой взяла светло-серый рюкзак.