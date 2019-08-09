Компания Samsung удалила ролик, высмеивающий отсутствие разъема для наушников в iPhone

Главным героем небольшого видео выступает молодой человек, являющийся верным поклонником продукции Apple: в начале видео он покупает первый iPhone в 2007 году. Затем, используя iPhone других поколений, он регулярно сталкивается с недостатками устройств по сравнению со смартфонами Samsung Galaxy.

Например, в 2010 году у его iPhone в неподходящий момент заканчивается доступная память, а в 2013-м смартфон Apple проигрывает Galaxy Note по удобству записывания номера телефона. В 2016 году iPhone молодого человека выходит из строя после падения в воду, в то время как смартфон Samsung, принадлежащий его подруге, легко переносит это купание. Также в рекламе высмеивается отказ Apple от разъема для наушников, из-за которого владельцы iPhone вынуждены использовать специальные переходники, и отсутствие возможности беспроводной зарядки смартфонов Apple.

Как пишет TJ , ролик пропал с большинства официальных каналов Samsung, однако он все еще доступен на YouTube-каналах нескольких региональных представительств.