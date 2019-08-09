Компания Samsung удалила ролик, высмеивающий отсутствие разъема для наушников в iPhone

Компания Samsung начала удалять из Сети опубликованный в 2017 году видеоролик, в котором высмеивалось отсутствие 3,5-мм разъема для наушников в смартфонах Apple, а также прочие недостатки iPhone в сравнении с флагманскими устройствами Samsung, пишет Newsru.com.
Главным героем небольшого видео выступает молодой человек, являющийся верным поклонником продукции Apple: в начале видео он покупает первый iPhone в 2007 году. Затем, используя iPhone других поколений, он регулярно сталкивается с недостатками устройств по сравнению со смартфонами Samsung Galaxy.
Например, в 2010 году у его iPhone в неподходящий момент заканчивается доступная память, а в 2013-м смартфон Apple проигрывает Galaxy Note по удобству записывания номера телефона. В 2016 году iPhone молодого человека выходит из строя после падения в воду, в то время как смартфон Samsung, принадлежащий его подруге, легко переносит это купание. Также в рекламе высмеивается отказ Apple от разъема для наушников, из-за которого владельцы iPhone вынуждены использовать специальные переходники, и отсутствие возможности беспроводной зарядки смартфонов Apple.
Как пишет TJ, ролик пропал с большинства официальных каналов Samsung, однако он все еще доступен на YouTube-каналах нескольких региональных представительств.
Вероятно, поводом для удаления видео послужил выход устройств Galaxy Note 10 и Note 10+. Представленные 7 августа смартфоны впервые в истории линейки лишились разъема для наушников. Ранее от этих разъемов начали отказываться и другие производители смартфонов – для подключения обычных наушников пользователям приходится применять специальные переходники.