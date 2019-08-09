Форварда "Гамбурга" обвиняют в махинациях с возрастом и именем

Сообщается, что игрок мог изменить свое имя и дату рождения. Официальной датой рождения Джатты считается 6 июня 1998 года, однако предполагается, что реальный день его рождения – 6 ноября 1995 года. Также, согласно расследованию Sport Bild, его настоящим именем может быть Бакари Даффе.

Причиной таких действий мог стать тот факт, что въезд на территорию Германии для несовершеннолетних проходит по упрощенной процедуре. Несовершеннолетние, которые пересекают границу без сопровождения взрослых, в большинстве случаев получают возможность остаться в стране и их не депортируют.

Согласно официальной дате рождения Джатты, летом 2015 года ему было 17 лет. Тогда он зарегистрировался недалеко от Бремена. В 18 лет он подписал свой первый профессиональный контракт с «Гамбургом».

Кроме того, сообщается, что Джатта выступал за несколько клубов в Нигерии, Сенегале и Гамбии, в том числе за «Брикаму Юнайтед». Однако «Гамбургу» игрок сообщил, что ни за какие другие команды он ранее не играл. В 2014 году его вызывали в молодежную сборную Гамбии (до 20 лет). Бывшие тренеры Джатты подтвердили, что игрок выступал под различными именами.