Непреднамеренная кража обернулась большими проблемами: клиент надолго запомнит поход в строительный магазин

Как сообщило Эстонское юридическое бюро, у посетителя магазина обе руки были заняты ведрами с краской общей общей стоимостью 500 евро. По пути в кассу клиент вспомнил, что хотел купить дверной замок, но поскольку обе руки были у него заняты, он положил дверной замок, стоимость которого составляла 15 евро, в карман. Когда он дошел до кассы и стал расплачиваться за покупки, то совершенно забыл о том, что положил в карман замок. Охранники задержали мужчину сразу возле кассы. И хотя клиент хотел разобраться в ситуации, расплатившись за замок на месте, охранники не были на это согласны и заперли его в помещении для охраны. С этого момента началась продолжительная сага, которая окончательно завершилась лишь спустя годы.

Клиент строительного магазина сразу же пояснил охранникам, что на самом деле он не хотел совершать кражу в магазине, показал наличные и купленный на 500 евро товар, чтобы доказать, что ему не нужно было красть замок за 15 евро — он хотел купить его, но у на кассы совершенно забыл о том, что положил его в карман. Однако охранники не захотели решать ситуацию на месте и заявили, что у них действует нулевая толерантность.

Поскольку действия охранников привели клиента в замешательство и напугали его, он попросил их вызвать полицию, однако охранники сказали, что полиция приедет после того, как клиент просидит четыре часа в помещении для охраны. Клиента отвели в помещение для охраны и заперли там.

Спустя какое-то время находившийся в замешательстве клиент выбил дверь помещения для охраны и попытался скрыться, однако охранники поймали его, применив физическую силу, нанеся ему телесные повреждения. Только после этого на место была вызвана полиция, а клиента поместили в арестную камеру, где изначально его планировали задержать на 48 часов.

По словам юриста Эстонского юридического бюро Игоря Стулова, с одной стороны, понятно, что представитель охранной фирмы действует по заданным правилам, но разумно было бы оценить и другие обстоятельства. И если желание совершить кражу кажется очень маловероятным, разумно решать ситуацию на месте и уберечь все стороны от длительного процесса.

"После звонка клиента я поехал в полицейский участок и приступил к установлению истины и защите человека. Выяснилось, что охранная фирма в ходе задержания нанесла клиенту множество легких телесных повреждений, ему требовалась медицинская помощь. Насилие было использовано, несмотря на обстоятельство, что клиент не оказывал сопротивления. Также служба охраны намеренно предоставила полиции сумму, в несколько раз превышающую реальную стоимость замка, с целью превысить минимальную ступень, необходимую для возбуждения уголовного дела, чтобы проступок можно было рассматривать как преступление. Я долго беседовал с дежурным следователем и в ходе переговоров сумел убедить его, что задержание клиента не является необходимым, поскольку речь идет о законопослушном гражданине и нет оснований полагать, что он совершит новое преступление или постарается уничтожить улики. После беседы следователь дал распоряжение освободить задержанного и вернуть ему его вещи. Клиента отвезли на скорой сразу на проверку здоровья", — рассказал Стулов о произошедшем в месте заключения.

Наиболее курьезным в данной ситуации является обстоятельство, что этим дело не закончилось. Когда полиция завершила расследование, дело было отправлено в прокуратуру, которая предложила клиенту согласительное производство, но клиент не согласился. Юрист обратил внимание прокуратуры на обстоятельство, что указанная в производстве цена замка не соответствует действительности и учитывая фактическую стоимость замка, инцидент нужно рассматривать как проступок, а не преступление, поэтому происшествие не входит в компетенцию прокуратуры. Прокуратура вернула дело в полицию для повторного рассмотрения.