Фото: в Америке продается дом Меган Маркл

В Лос-Анджелесе выставлен на продажу дом, в котором в свое время жила Меган Маркл. За объект запрашивают 1,8 миллиона долларов. Новостной сайт TMZ утверждает, что это тот самый дом, в котором Маркл жила во время съемок «Форс-мажоров», однако неясно, был ли дом в собственности Меган и ее тогдашнего мужа Тревора Энгельсона, или они всего лишь арендовали его.