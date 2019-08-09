Фото: в Америке продается дом Меган Маркл

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В Лос-Анджелесе выставлен на продажу дом, в котором в свое время жила Меган Маркл. За объект запрашивают 1,8 миллиона долларов. Новостной сайт TMZ утверждает, что это тот самый дом, в котором Маркл жила во время съемок «Форс-мажоров», однако неясно, был ли дом в собственности Меган и ее тогдашнего мужа Тревора Энгельсона, или они всего лишь арендовали его.
Это двухэтажный дом, на первом этаже которого - огромная гостиная с открытой планировкой.
На фотографиях видно, что дом светлый, просторный и со вкусом обставлен.
Всего в доме площадью 210 квадратных метров четыре спальни, три ванные, столовая, уголок для завтраков al fresco, то есть на свежем воздухе, дом располагается на большом участке с подстриженным газоном.
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