Российский биатлон может остаться без лидеров

В Сочи состоялась встреча исполнительного директора Союза биатлонистов России (СБР) Сергея Голикова с биатлонистами мужской сборной по поводу контрактов, сообщает Sports.ru.
Александр Логинов – единственный в составе не заключивший договор с организацией – снова отказался ставить подпись под соглашением. Также недовольство условиями выразили Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Антон Бабиков, ранее заключившие контракты с СБР.
В ближайшее время претензии спортсменов обсудят на Правлении СБР.
Споры между биатлонистами и федерацией заключаются в размещении логотипов спонсоров СБР и самих спортсменов. Спортсмены настаивают на размещении на самых лучших местах экипировки логотипов личных спонсоров, СБР - споносоров федерации.
Отказ от подписания контракта может привести к тому, что спортсменов могут не включить в официальную заявку на стартующий в ноябре сезон.