Российский биатлон может остаться без лидеров

Александр Логинов – единственный в составе не заключивший договор с организацией – снова отказался ставить подпись под соглашением. Также недовольство условиями выразили Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Антон Бабиков, ранее заключившие контракты с СБР.

В ближайшее время претензии спортсменов обсудят на Правлении СБР.

Споры между биатлонистами и федерацией заключаются в размещении логотипов спонсоров СБР и самих спортсменов. Спортсмены настаивают на размещении на самых лучших местах экипировки логотипов личных спонсоров, СБР - споносоров федерации.