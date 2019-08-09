Пт, 9.08.2019
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Великобритания упростит визовый режим для ученых

Ученый за работой. Иллюстративное фото.

ФОТО: Shutterstock

Нововведение необходима для привлечения в Великобританию самых лучших специалистов со всего мира.

Власти Великобритании планируют запустить в конце года облегченный визовый режим для научных сотрудников. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон, сообщает korrespondent.net.

"Для того, чтобы мы продолжали лидировать в продвижении знаний, мы должны прилагать усилия, чтобы наша иммиграционная система привлекала самые лучшие умы со всего мира", – сказал политик.

Джонсон считает, что в результате нововведения в страну будут приезжать больше исследователей и научных специалистов со всего мира, и Великобритания закрепит свой статус "научной сверхдержавы".

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