Великобритания упростит визовый режим для ученых

Нововведение необходима для привлечения в Великобританию самых лучших специалистов со всего мира.
Власти Великобритании планируют запустить в конце года облегченный визовый режим для научных сотрудников. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон, сообщает korrespondent.net.
"Для того, чтобы мы продолжали лидировать в продвижении знаний, мы должны прилагать усилия, чтобы наша иммиграционная система привлекала самые лучшие умы со всего мира", – сказал политик.
Джонсон считает, что в результате нововведения в страну будут приезжать больше исследователей и научных специалистов со всего мира, и Великобритания закрепит свой статус "научной сверхдержавы".