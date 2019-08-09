Александр Овечкин высказался о завершении спортивной карьеры

«Поговорим об этом через два года», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ. Несколько дней назад Овечкин в интервью двусмысленно высказался на тему, будет ли он заключать новый контракт после 2021 года, когда истечёт его действующий договор.

Ему будет 35 лет, когда надо будет заключать новый контракт, и 36, когда начнётся сезон-2021/22.