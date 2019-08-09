Huawei представила операционную систему HarmonyOS

Особенность HarmonyOS — так называемое микроядро. По словам генерального директора Huawei Consumer Business Group Ю Чэндуна, в Android насчитывается 100 миллионов строк кода, код ядра ОС — свыше 20 миллионов строк. Но в реальности используется не более 8%. Это отражается и на гибкости ОС, и на ее отзывчивости.

Поэтому в своей ОС Huawei пошла другим путем: компактное микроядро отвечает за базовые возможности, а все остальное реализуется за счет модулей. Это делает HarmonyOS удобной для применения в абсолютно любых устройствах при сохранении высокой скорости и отзывчивости.

Скажем, смартфон и автомобильная медиасистема предполагают совершенно разные сценарии использования, поэтому нет необходимости делать одну громоздкую ОС для всего: достаточно общего микроядра и модулей — отдельных для каждой сферы применения. Такая организация ОС называется распределенной архитектурой.

В HarmonyOS будет широко использоваться виртуализация, а совместимость с различными приложениями и языками программирования обеспечивается за счет компилятора Ark. Также HarmonyOS совместима с Linux, Unix и Android, так что у разработчиков ПО для этих систем не должно быть особых проблем с написанием ПО для ОС Huawei.

HarmonyOS должна быть безопасной. Для этого в ней применена доверенная среда выполнения (Trusted Execution Environment) с методами формальной верификации вместо функциональной верификации и симуляции атак. Как отмечается, последние подходят только для ограниченных сценариев использования, в то время как формальная верификация позволяет применять цифровые модели данных.

Что касается отзывчивости, то для ее повышения в HarmonyOS применена система детерминированных задержек. Ее механизм устанавливает приоритеты выполнения задач: ресурсы выделяются задачам с более высокими приоритетами, за счет чего уменьшается задержка отклика приложений на 25,7%.

Поначалу (в этом году) HarmonyOS будет использоваться только в смарт-ТВ Huawei и Honor. В 2020 году экосистема аппаратных решений с поддержкой HarmonyOS увеличится и включит в себя ноутбуки, умные часы и браслеты. HarmonyOS 3.0 выйдет в 2021 году и будет поддерживать умные колонки и автомобильные медиасистемы. О смартфонах ничего не говорится, но судя по всему, они находятся на втором этапе расширения экосистемы.