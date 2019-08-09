ФБР захотело тайно следить за пользователями соцсетей и ищет для этого подрядчиков

Отмечается, что ФБР занялось поиском в июле. В документе указывается, что американское правительство нуждается в «доступе ко всему обмену данным в социальных сетях в реальном времени», чтобы лучше бороться с террористами и внутренними угрозами.

Для этого бюро ищет провайдеров, которые будут заранее предупреждать правоохранительные органы о подготовке возможных инцидентов с применением насилия, а также при необходимости смогут раскрыть идентификационные номера пользователей в социальных сетях, их IP-адреса и номера телефонов.

Подобный тендер ФБР проводит не в первый раз. Так, в 2016-м ведомство наняло компанию по анализу социальных сетей Dataminr для поиска информации практически в режиме реального времени и по заданным фильтрам по всему Twitter. В то же время отмечается, что компания работает с открытыми данными.

Правозащитники уже отметили, что в рамках подобного контракта могут быть легко нарушены личные границы. Они также считают, что серьезно пострадать могут мигранты, цветные сообщества и активисты. CNN указывает, что политика Twitter и Facebook для разработчиков запрещает передачу информации третьим лицам.