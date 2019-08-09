Внимание! Принимайте участие в необычном, секретном, но очень вкусном розыгрыше!

В этом недавно открывшемся, но уже популярном заведении всегда можно заказать ставшие знаменитыми борщ и сырники, да и остальные блюда уже продегустированы многими ценителями хорошей кухни.

К борщу сметана, лук, чеснок и топленое сало подаются отдельно ФОТО: Ragu

Например, частый гость этого уютного ресторанчика – гуру нашей гастрономии и кулинарии Димитрий Демьянов. А авторитетнейший White Guide – ресторанный путеводитель по северным странам и странам Балтии - причислил это недавно открывшееся заведение к почетному списку рекомендованных к посещению.

Пора уже приоткрыть завесу секретности: да-да, победителей розыгрыша ждет ужин из трех блюд по выбору и бокал отличного просекко в кафе-ресто Ragu.

А что, собственно, можно выбрать на ужин?

Салат цезарь - ресторанная классика, но везде он подается по-разному. ФОТО: Ragu

Судите сами. Салаты из козьего сыра и свекольного песто, цезарь с курицей или тигровыми креветками, освежающий салат с уткой и клубникой... Любимый завсегдатаями борщ, суп из морепродуктов, окрошка на кефире…

Говяжьи щечки, лосось куриный шницель, баранья котлета… Пельмени домашние, а также с бараниной и курицей… Вареники с творогом, картошкой и грибами, с вишней… А какие там десерты!

Десерты в Ragu на любой вкус. ФОТО: Ragu

Поэтому советуем срочно перейти в окно ниже, где, собственно, и можно легко и просто принять участие в розыгрыше.