Притворялся любовником: латвиец обманом получил от женщин 160 000 евро

В 2017 году Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ENAP) получило коллективное заявление от троих женщин, которые пострадали от рук одного и того же мошенника. Пострадавшие сообщили, что мужчина с каждой из женщин начал личные переписки в соцсетях.

Сотрудники ENAP начали ресорическую проверку. Полиция выяснила также личности других женщин, которых обманул упомянутый мужчина. В целом стражи порядка получили информацию о 14 женщинах, которые пострадали от преступных деяний этого мошенника в период с 2014 по 2018 год.

Подозреваемый мужчина 1983 года рождения задержан, против него начат уголовный процесс. Задержанный ранее был осужден за хулиганство.

Полученная во время расследования информация свидетельствует о том, что мужчина потенциальных жертв нашел на различных порталах для знакомств.

Учитывая, что мошенник имеет приятную внешность, а также дарит цветы и оказывает другие знаки внимания, ему удавалось уже после нескольких встреч расположить жертв к себе.

Потом мужчина начинал просить деньги, каждый раз придумывая разные истории. В одном случае мошенник заявил, что планирует купить автомобиль, поэтому ему необходимы деньги в долг.

В других случаях он утверждал, что занялся криптовалютным бизнесом. Мошенник говорил, что если жертвы дадут ему денег, вскоре они получат вдвое больше средств, чем отдали.

У одной из женщин мошенник обманом забрал 70 000 евро. Мужчина заверил пострадавшую, что собирается создать с ней семью и купить общую недвижимость. Женщина поверила злоумышленнику и продала свой дом, чтобы дать ему деньги. После получения денег, мужчина больше не встречался с обманутыми женщинами.

Полиция также выяснила, что во многих случаях мошенник скрывал свою личность, называя имя другого человека. Отличались и рассказы задержанного о его роде деятельности. Он одновременно переписывался и встречался с пятью женщинами, пряча свою параллельную жизнь.

Из-за преступных деяний мужчины, практически у всех пострадавших возникли большие долговые обязательства, поскольку они брали быстрые кредиты и займы в банках.

Женщинам нанесены материальный ущерб и моральный вред, которые оцениваются в 163 000 евро.