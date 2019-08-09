Почему никому и никогда нельзя рассказывать, что вы были в Барселоне

Барселона продолжает сопротивляться массовому туризму и всеми силами пытается снизить количество иностранных гостей, пишет turizm.ru. Очередным шагом стала кампания, запущенная Федерацией ассоциаций жителей города (FAVB).

Активисты призывают всех туристов, побывавших в Барселоне, никому не рассказывать о своей поездке, чтобы не побуждать других отправиться сюда. По словам президента FAVB Аны Мендес, кампания является частью плана сделать туристов «сообщниками» противников массового туризма. «Данная инициатива отличается от многих других в отношении иностранцев и является дружелюбной для них. Мы не обвиняем туристов, но заставляем их осознать, что они являются частью проблемы», — заявила глава федерации.

В рамках кампании в Барселоне пройдут несколько рекламных акций, во время которых туристам будут раздаваться листовки с призывами молчать о том, что они посещали каталонскую столицу и какие местные достопримечательности видели. Активисты уже провели одну из них рядом с собором Саграда Фамилия. Еще несколько акций пройдут на рынке Бокерия и других значимых объектах города.