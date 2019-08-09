Охранная фирма обеспечит порядок в ласнамяэском микрорайоне Паэ

На территории рынка Паэ многократно возникали проблемы с соблюдением общественного порядка, а местные жители часто жалуются на безобразия, чинимые любителями спиртных напитков. «В сотрудничестве с местными жителями, предпринимателями, полицией, муниципальной полицией и департаментом предпринимательства мы предприняли целый ряд различных мер. Привлечение охранной фирмы – лишь один из шагов по обеспечению общественного порядка», – сказал старейшина района Ласнамяэ Андрес Вяэн.

Андрес Вяэн также подчеркнул роль активной позиции местных жителей. «Благодаря неравнодушным жителям района мы получили важную информацию и дельные советы, которые помогут нам быстрее и эффективнее обеспечить надлежащий порядок», – заверил Вяэн.

Старейшина подчеркнул, что определенная доля ответственности лежит и на местных предпринимателях. Так, торгующие алкоголем фирмы обязаны обеспечить общественный порядок как в магазине или баре, так и в непосредственной близости от него.

Весной этого года было начато строительство променада Паэ, которое завершится в сентябре. С открытием променада преобразится весь облик микрорайона. В частности, будет оборудовано качественное освещение, что повысит безопасность и сделает променад местом для проведения досуга. «Завершение объекта сделает квартал Паэ более безопасным и подходящим для семейноговремяпровождения местом, которое с полным правом можно сравнить с другими благоустроенными уголками Ласнамяэ. В 2020 году мы также планируем привести в порядок граничащие с променадом пешеходные дорожки», – сообщил Вяэн.