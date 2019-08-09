Современные возможности подбора кадров

Как известно, Касса по безработице является на сегодняшний день одним из самых крупных посредников на рынке труда, через сайт организации проходит в среднем 5000 вакансий в месяц по всей Эстонии. Портал самообслуживания удобен как для соискателей работы, так и для работодателей.
Учитывая непростую ситуацию с квалифицированными работниками, будет не лишним знать и понимать, какие у Кассы по безработице есть возможности и пособия для обучения и подготовки специалистов, в которых сегодня нуждаются работодатели.
На очередном Таллиннском бизнес-форуме, который пройдет 12 сентября, представитель Кассы по безработице Людмила Кондрашова расскажет о возможностях сотрудничества с данной организацией, о предлагаемых услугах, а также методах подбора и обучения персонала, в том числе работников, которые уже трудятся на предприятии.
Помимо этого, вы узнаете, в чем секрет ярмарок труда и карьеры и онлайн-ярмарок; как сопоставить спрос и предложение рабочей силы в вашем регионе и вашей сфере деятельности с помощью барометра занятости Кассы по безработице.
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