«Звонили, скорее всего, из России»: неизвестные по телефону запугивали родных нидерландских летчиков из миссии НАТО в Балтии

Об этом в пятницу пишет нидерландское издание De Telegraaf. "В то время как в 2017 году нидерландские пилоты F-16 охраняли небо над Эстонией, Латвией и Литвой, неизвестные носители английского языка с русским акцентом звонили их близким домой. Они задавали подробные вопросы о том, что летчик делает в Прибалтике, что они думают об этом, и говорили, что будет лучше, если они остановятся и вернутся домой", - пишет газета.

Сколько человек подверглись телефонному запугиванию - неизвестно.

В интервью радио NOS Radio 1 Journal эксперт по вопросам обороны Нидерландского института международных отношений Клингендейл Дик Зандэ (Dick Zandee) констатировал, что это хорошо известное явление, но об этом стало известно впервые. По его словам, телефонные звонки, скорее всего, поступали из России и показывают, насколько уязвимы системы связи для российского шпионажа. "Нам также известно о таких явлениях в войсках, размещенных на территории Литвы. Их регулярно преследуют тролли, действующие с российской территории", - сказал эксперт.

Телефонные звонки на домашние телефоны начались после того, как пилоты позвонили домой, используя свои телефоны, пишет De Telegraaf. В настоящее время солдатам в миссии больше не разрешается звонить домой через общедоступные сети, а только с предоплаченных устройств с локальной SIM-картой.

Нидерландская Служба военной разведки МИВД (De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, MIVD) знает о звонках домой, но не хочет ничего говорить об этом.