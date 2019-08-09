Eesti Energia получило разрешение на использование миллионов тонн шахтных отходов в качестве строительного материала

Департамент окружающей среды предоставил предприятию Enefit Kaevandused право перерабатывать отходы шахты от обогащения горючего сланца, то есть известняка, при строительстве базы солнечных электростанций.
Концерн Eesti Energia планирует открыть одну из крупнейших в регионе солнечных электростанций в Эстонии в 2021 году, которая будет производить около 3500 МВтч возобновляемой электроэнергии в год, пишет Postimees.
В прошлом Enefit Kaevandused также имело право повторно использовать отходы шахт при строительстве площадей и дорог, а также при производстве заполнителей, отвечающих требованиям строительных материалов. Однако теперь компания планирует использовать три миллиона тонн шахтных отходов для строительства базы солнечной электростанции, что поможет увеличить переработку шахтных отходов в Эстонии.
«Департамент окружающей среды считает важным, чтобы наши природные ресурсы использовались экономно. Добыча горючего сланца и его последующая переработка чрезвычайно ресурсоемки. Помимо прочего, для производства одной тонны горючего сланца образуется около 0,4 тонны шахтных отходов, которые необходимо утилизировать в максимально возможной степени. Для нас предпочтительным вариантом является использование его вместо свалки, например, в строительстве, что позволяет экономить другие природные ресурсы, которые в противном случае были бы использованы», - пояснила глава бюро по отходам Департамента Реэт Сийлаберг.
Согласно исследованию Таллиннского технического университета (TalTech), известняк, являющийся побочным продуктом добычи горючего сланца, является подходящим наполнителем для строительства железных и автомобильных дорог.
В шахте «Эстония» производят 4 миллиона тонн известняка в год, который государственная компания хочет продать на железнодорожное полотно трассы Rail Baltic. Eesti Energia может поставлять 1-2 миллиона тонн в год.
Чтобы получить одну тонну горючего сланца, из-под земли необходимо достать около 1,4 тонны горной массы. Из этого объема горной массы добывается одна тонна горючего сланца и 400 килограммов пустой породы.
Полученные в результате шахтные отходы сбрасываются на свалку, измельчаются или используются для разработки старых карьеров. Для более рационального использования ресурсов государство поставило задачу утилизации не менее 40 процентов добываемых отходов. В 2016 году в Эстонии было переработано 35 процентов добытых отходов, а в 2017 году - уже 50 процентов.
Основная проблема, связанная с утилизацией шахтных отходов, заключается в их большом количестве. А именно, Эстония производит в среднем 8 миллионов тонн шахтных отходов в год, поэтому целесообразно повторно использовать их для крупных проектов.
Здесь Департамент окружающей среды играет важную роль в оценке того, является ли это материальным восстановлением, которое сохраняет другие природные ресурсы. Если новый карьер или шахта останутся неиспользованными в результате переработки отходов шахты, это будет полезно для окружающей среды.