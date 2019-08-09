Eesti Energia получило разрешение на использование миллионов тонн шахтных отходов в качестве строительного материала

Концерн Eesti Energia планирует открыть одну из крупнейших в регионе солнечных электростанций в Эстонии в 2021 году, которая будет производить около 3500 МВтч возобновляемой электроэнергии в год, пишет Postimees.

В прошлом Enefit Kaevandused также имело право повторно использовать отходы шахт при строительстве площадей и дорог, а также при производстве заполнителей, отвечающих требованиям строительных материалов. Однако теперь компания планирует использовать три миллиона тонн шахтных отходов для строительства базы солнечной электростанции, что поможет увеличить переработку шахтных отходов в Эстонии.

«Департамент окружающей среды считает важным, чтобы наши природные ресурсы использовались экономно. Добыча горючего сланца и его последующая переработка чрезвычайно ресурсоемки. Помимо прочего, для производства одной тонны горючего сланца образуется около 0,4 тонны шахтных отходов, которые необходимо утилизировать в максимально возможной степени. Для нас предпочтительным вариантом является использование его вместо свалки, например, в строительстве, что позволяет экономить другие природные ресурсы, которые в противном случае были бы использованы», - пояснила глава бюро по отходам Департамента Реэт Сийлаберг.

Согласно исследованию Таллиннского технического университета (TalTech), известняк, являющийся побочным продуктом добычи горючего сланца, является подходящим наполнителем для строительства железных и автомобильных дорог.

В шахте «Эстония» производят 4 миллиона тонн известняка в год, который государственная компания хочет продать на железнодорожное полотно трассы Rail Baltic. Eesti Energia может поставлять 1-2 миллиона тонн в год.

Чтобы получить одну тонну горючего сланца, из-под земли необходимо достать около 1,4 тонны горной массы. Из этого объема горной массы добывается одна тонна горючего сланца и 400 килограммов пустой породы.

Полученные в результате шахтные отходы сбрасываются на свалку, измельчаются или используются для разработки старых карьеров. Для более рационального использования ресурсов государство поставило задачу утилизации не менее 40 процентов добываемых отходов. В 2016 году в Эстонии было переработано 35 процентов добытых отходов, а в 2017 году - уже 50 процентов.

Основная проблема, связанная с утилизацией шахтных отходов, заключается в их большом количестве. А именно, Эстония производит в среднем 8 миллионов тонн шахтных отходов в год, поэтому целесообразно повторно использовать их для крупных проектов.