Пт, 9.08.2019
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"Барселона" попросила Неймара не переходить в "Реал"

Неймар.

ФОТО: Mauro Pimentel / AFP

«Барселона» не оставляет попыток вернуть форварда «ПСЖ» Неймара.

Ради бразильца каталонцы согласны включить в сделку полузащитника Филиппе Коутиньо.

Кроме того, «Барселона» попросила Неймара не принимать предложение «Реала», которое финансово выгоднее варианта с сине-гранатовыми. «Барса» рассчитывает, что нападающий почти вдвое снизит требования по зарплате.

Сам Неймар хочет перейти в каталонский клуб, за который он выступал с 2013 по 2017 год.

Слухи связывали также и трансфер Неймара в "Реал" в обмен на Луку Модрича, но агенты хорвата эту информацию категорически опровергли.

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