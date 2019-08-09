"Барселона" попросила Неймара не переходить в "Реал"

Ради бразильца каталонцы согласны включить в сделку полузащитника Филиппе Коутиньо.

Кроме того, «Барселона» попросила Неймара не принимать предложение «Реала», которое финансово выгоднее варианта с сине-гранатовыми. «Барса» рассчитывает, что нападающий почти вдвое снизит требования по зарплате.

Сам Неймар хочет перейти в каталонский клуб, за который он выступал с 2013 по 2017 год.