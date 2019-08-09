Сто дней после детства

Поражает безграничная самоотверженность, граничащая с самопожертвованием, которая заставляет участников коалиции признаться самим себе и всем окружающим в том, что они не так чтобы совсем уж безгрешны и кое-где у них порой тоже кто-то не совсем бывает прав...

На этом фоне мнение политолога Пеэтера Тайма, высказанное им на канале ETV+ и на Радио 4, звучит циничным диссонансом: «Все эти сто дней характеризуются только скандалами и негативной информацией. Только и слышишь, как члены правительства вредят нашей стране, нашему имиджу на международном уровне. Эстония – маленькая страна, сильно зависящая от партнеров, поэтому ее имидж в глазах партнеров очень важен, хотим мы этого или нет. Поэтому наделанный этим правительством за сто дней вред мы будем расхлебывать еще долго».

Любопытно, что практически все эксперты и аналитики, как в области экономики, так и в социальной сфере, оценивают «первые сто дней» второго правительства Ратаса более чем сдержанно. Кто-то из экспертов, следуя в фарватере Рейнсалу, тоже взял за основу пятибалльную систему, но при этом ограничился отметкой «3 с минусом»; да и то чтобы не выставлять министров уж совсем нерадивыми учениками: правительство всё-таки… К сожалению, я не уловил на слух фамилию, к тому же приходилось еще и следить за дорогой, но прозвучала такая оценка сразу после сообщения о самоудовлетворении самих членов кабинета.

Март Хельме – «забойщик»

Поневоле обращает на себя внимание тот факт, что ни на заседании правительства, ни на последовавшим за ним праздничном брифинге по случаю знаменательного события, не присутствовал один из главных виновников торжества – председатель EKRE и министр внутренних дел Март Хельме, делегировавший вместо себя Хельме-младшего. С чего бы это?

Ну, во-первых, господин министр решил, видимо, твердо придерживаться нового имиджа: просиживать штаны на всяких там совещаниях/заседаниях как можно меньше. Он и в правительстве не балует коллег своим присутствием, да и в родном министерстве бывает, как оказалось, от случая к случаю. Тем более что, будучи участником собрания по поводу стодневки, он вынужден был бы сам произнести фразу о том, что «Юри – отличный командный игрок и отличный менеджер», которую по ходу дела произнес Мартин Хельме. Боюсь, что – при всей фантастической гибкости его языка – у Марта Хельме эти слова застряли бы в горле. Мартину проще: по молодости лет ему простительно некоторое легкомыслие.

А во-вторых, не царское это дело – присутствовать на столь мелких событиях. Видимо, Марту Энновичу прискучило отсвечивать на мероприятиях, где председательствует Юри Ратас, которого многие справедливо называют премьер-министром в правительстве Марта Хельме. Вот когда эти пророческие слова, наконец, обретут реальный смысл, то есть сам Хельме и займет охраняемое для него Ратасом кресло, тогда и явит нынешний глава МВД себя миру во всей красе. А пока… да забил он на это на всё!

Есть еще и «в-третьих»: а вдруг какому-нибудь щелкоперу вздумалось бы задать вопрос про шибко упавший рейтинг. Могло получиться совсем неловко…

И опять по Фрейду

Не обошлось и без пикантных деталей. Как бы завершая перечисление достижений правящей коалиции за сто дней в условиях травли и ненависти со стороны СМИ, младший Хельме процитировал «одного классика»: «Жить стало лучше, жить стало веселее!».

То ли по той же молодости лет, то ли по какой иной причине, но имя классика – автора этого афоризма названо не было.

…И на закуску – только один куплет из песни А.В. Александрова и В. Лебедева-Кумача, написанной по горячим следам после выступления любимого вождя и учителя перед участниками Первого всесоюзного совещания стахановцев 17 ноября 1935 года:

Хочется всей необъятной страной

Сталину крикнуть «Спасибо, Родной!

Долгие годы живи, не болей!»

Жить стало лучше, жить стало веселей!