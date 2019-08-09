Власти Венеции запретили круизным лайнерам заходить в город

По данным Daily Mail, начиная с сентября 2019 года судна весом более 1000 тонн будут отсылаться назад.

Защитники природных ресурсов призывают вовсе запретить пребывание круизных судов в своих водах, чтобы предотвратить экологическую катастрофу, так как они вызывают эрозию и загрязнения, сообщает Turizm. Тем временем, венецианское правительство предложило другим европейским портовым городам ввести новые правила для туристических лайнеров.

На такие действия власти пошли после того, как в начале июня 65-тонный лайнер врезался в туристическую лодку с 110 пассажирами на одном из самых оживленных каналов Венеции. Огромное судно потеряло контроль и не смогло остановить свой ход.

В том же месяце другой круизный лайнер едва не врезался в ресторан на берегу канала. Инциденты спровоцировали массовые протесты венецианцев, которые вышли на воду с требованиями запретить большим судам входить в гавань.