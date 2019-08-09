Лаанеотс: российская вертолетная база на Гогланде не опасна для Эстонии

"По имеющимся данным, там всего пять вертолетных площадок. Они никакой непосредственной опасности не несут, - сказал Лаанеотс в пятницу в интервью ERR - Вертолеты - не средство нападения, их легко уничтожить при необходимости, а намного опаснее бомбардировщики или истребители-бомбардировщики, иными словами, боевая авиация. Так что я сейчас не вижу такой большой и непосредственной угрозы ни для [базы в] Тапа, ни для нашего побережья".