Лаанеотс: российская вертолетная база на Гогланде не опасна для Эстонии

Развернутая на этой неделе российская вертолетная база на острове Гогланд в Финском заливе не несет прямой военной угрозы для Эстонии, но указывает на экспансионистские намерения президента РФ Владимира Путина, считает отставной генерал Антс Лаанеотс.
"По имеющимся данным, там всего пять вертолетных площадок. Они никакой непосредственной опасности не несут, - сказал Лаанеотс в пятницу в интервью ERR - Вертолеты - не средство нападения, их легко уничтожить при необходимости, а намного опаснее бомбардировщики или истребители-бомбардировщики, иными словами, боевая авиация. Так что я сейчас не вижу такой большой и непосредственной угрозы ни для [базы в] Тапа, ни для нашего побережья".
Лаанеотс отметил, что создание базы на Гогланде в любом случае свидетельствует о стремлении Владимира Путина укрепить свое военное влияние в мире, особенно у границ России.