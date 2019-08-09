Картина дня: охранная политика Maxima, медвежий беспредел, трагедия в аэропорту и звонки с угрозами

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями пятницы.
Maxima: заполнять магазины охранниками - это выбрасывать деньги на ветер!
Департамент полиции и погранохраны предложил сети Maxima в связи с частыми кражами в магазинах Кохтла-Ярве временно нанять охранников, но руководитель отдела безопасности предприятия считает это выбрасыванием денег на ветер. Читать далее...
Два медведя забрались во двор, их пришлось прогонять предупредительными выстрелами
В селе Ранси волости Тырва вчера поздно вечером разгуливали два медведя. Чтобы прогнать их, местным жителям пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух. Читать далее...
Аттракцион неслыханной честности: жителя Эстонии не соблазнила крупная сумма денег
Честный человек принес вчера в Пярнуский полицейский участок крупную сумму денег, найденную в центре города, которая сейчас ждет своего владельца. Читать далее...
В Таллинне начинается еще один большой дорожный ремонт
В Таллинне в предстоящую среду начнется реконструкция улицы Валдеку на участке между Пярнуским шоссе и бульваром Вабадузе, что приведет к закрытию улицы для транспорта. Читать далее...
Ученый: во время выборов в Рийгикогу русские могли стать жертвами инфокампаний в соцсетях
На проходящем сегодня Фестивале мнений ученый Международного центра оборонных исследований Дмитрий Теперик сказал, что во время последних выборов в Рийгикогу в группах социальных-медиа искусственно нагнетались призывы игнорировать участие в выборах. За этими призывами, как утверждает Теперик, стояли агенты влияния России. Читать далее...
Экономист: остается лишь надеяться, что Трамп не начнет торговую войну против Эстони
"Что случится, если Дональд Трамп заметит, что наш экспорт в США в пять раз превышает их импорт в Эстонию?" - задается вопросом экономический аналитик SEB Михкель Нестор. "Остается только надеяться, чтобы Трамп не начал следующую торговую войну против Эстонии", - считает он. Читать далее...
Министр Хельме хочет завлекать в Эстонию иностранных топ-специалистов
По словам министра финансов Мартина Хельме, следовало бы ввести льготные условия для ввоза в Эстонию иностранных топ-специалистов на временную работу. Это, по мнению Хельме, помогло бы обеспечить приток в страну ноу-хау высокого уровня и поддержать экономический рост Эстонии. Читать далее...
В Таллиннском аэропорту умер прибывший из Киева пассажир
В четверг вечером в Таллиннском аэропорту скончался прибывший из Киева самолетом пожилой мужчина. Читать далее...
«Звонили, скорее всего, из России»: неизвестные по телефону запугивали родных нидерландских летчиков из миссии НАТО в Балтии
Близких и родных военнослужащих Нидерландов, которые в 2017 году несли службу в полицейской миссии НАТО, патрулируя воздушное пространство над странами Балтики, запугивали по телефону неизвестные, говорившие на английском языке с русским акцентом. Читать далее...
18 случаев: полиция – частый гость в школе, с учеником которой произошла трагедия
Трагическая смерть ребенка, угрозы ученику оружием, десятки случаев насилия – если верить словам директора и мэра – совершенно нормальное учебное заведение. Читать далее...
Деятельность дочернего предприятия Amazon в Эстонии окутана завесой тайны
Месяц назад специализирующаяся на электронной коммерции американская технологическая компания Amazon зарегистрировала в Эстонии дочернюю фирму Amazon Data Services Estonia OÜ, что позволяет предположить, что предприятие планирует создать здесь дата-центр или предлагать облачные услуги. Деятельность крупнейшего интерне-магазина покрыта завесой тайны. Читать далее...
На завтра синоптики обещают тепло и солнце. Но есть и плохая новость
Узкая зона повышенного давления удержит в субботу по-летнему теплую и солнечную погоду. Читать далее...
Более 160 обсуждений: открывающийся в Пайде фестиваль мнений посвящен будущему
Сегодня в Пайде стартует седьмой по счету Фестиваль мнений, основная тема которого – будущее. На 28 дискуссионных площадках фестиваля в пятницу и субботу пройдет в общей сложности более 160 обсуждений на различные темы, касающиеся жизни в Эстонии. Читать далее...
Stockmann угрожает банкротство
В Stockmann царят в прямом смысле «сумасшедшие дни»: дела идут плохо, и инвесторы видят не слишком хорошие варианты спасения компании, готовясь остаться без вложенных средств. Читать далее...
Непреднамеренная кража обернулась большими проблемами: клиент надолго запомнит поход в строительный магазин
Клиент одного из строительных магазинов Таллинна попал в неприятную ситуацию, когда рядом с кассой его задержали охранники, обвинившие его в совершении кражи. Читать далее...
Эстонский экспорт резко упал
Как экспорт товаров, так и импорт товаров в Эстонию в июне 2019 года сократился по сравнению с тем же периодом прошлого года на восемь процентов. Читать далее...
Галерея: пьяный водитель микроавтобуса вылетел в кювет
В четверг в 12.40 на 85-ом километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру, волость Тюри, уезд Ярва, произошла авария, в ходе которой 49-летний водитель с признаками алкогольного опьянения на микроавтобусе Mercedes-Benz Vito съехал с дороги и врезался в дренажную трубу. Читать далее...
Министр Танель Кийк: людей отправляют в дома для престарелых слишком легко
Министр социальных дел Танель Кийк (Центристская партия) говорит, что политическая воля для внеочередного повышения пенсий есть, но никаких гарантий до обсуждения бюджета он дать не может. Кийк сказал также, что пожилые люди должны будут получать больше услуг на дому. Читать далее...
Tele2 предупреждает о мошенниках, выманивающих данные банковских карт
Как сообщает пресс-служба Tele2, интернет-мошенники под видом мобильного оператора призывают клиентов заполнить опросник, что позволит им принять участие в розыгрыше дорогих смартфонов и наушников. В Tele2 заявили, что они не проводят подобных кампаний, поэтому есть основания полагать, что речь идет о мошеннической схеме. Читать далее...