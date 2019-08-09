Картина дня: охранная политика Maxima, медвежий беспредел, трагедия в аэропорту и звонки с угрозами

Maxima: заполнять магазины охранниками - это выбрасывать деньги на ветер!

Департамент полиции и погранохраны предложил сети Maxima в связи с частыми кражами в магазинах Кохтла-Ярве временно нанять охранников, но руководитель отдела безопасности предприятия считает это выбрасыванием денег на ветер. Читать далее...

Два медведя забрались во двор, их пришлось прогонять предупредительными выстрелами

В селе Ранси волости Тырва вчера поздно вечером разгуливали два медведя. Чтобы прогнать их, местным жителям пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух. Читать далее...

Аттракцион неслыханной честности: жителя Эстонии не соблазнила крупная сумма денег

Честный человек принес вчера в Пярнуский полицейский участок крупную сумму денег, найденную в центре города, которая сейчас ждет своего владельца. Читать далее...

В Таллинне начинается еще один большой дорожный ремонт

В Таллинне в предстоящую среду начнется реконструкция улицы Валдеку на участке между Пярнуским шоссе и бульваром Вабадузе, что приведет к закрытию улицы для транспорта. Читать далее...

Ученый: во время выборов в Рийгикогу русские могли стать жертвами инфокампаний в соцсетях

На проходящем сегодня Фестивале мнений ученый Международного центра оборонных исследований Дмитрий Теперик сказал, что во время последних выборов в Рийгикогу в группах социальных-медиа искусственно нагнетались призывы игнорировать участие в выборах. За этими призывами, как утверждает Теперик, стояли агенты влияния России. Читать далее...

Экономист: остается лишь надеяться, что Трамп не начнет торговую войну против Эстони

"Что случится, если Дональд Трамп заметит, что наш экспорт в США в пять раз превышает их импорт в Эстонию?" - задается вопросом экономический аналитик SEB Михкель Нестор. "Остается только надеяться, чтобы Трамп не начал следующую торговую войну против Эстонии", - считает он. Читать далее...

Министр Хельме хочет завлекать в Эстонию иностранных топ-специалистов

По словам министра финансов Мартина Хельме, следовало бы ввести льготные условия для ввоза в Эстонию иностранных топ-специалистов на временную работу. Это, по мнению Хельме, помогло бы обеспечить приток в страну ноу-хау высокого уровня и поддержать экономический рост Эстонии. Читать далее...

В Таллиннском аэропорту умер прибывший из Киева пассажир

В четверг вечером в Таллиннском аэропорту скончался прибывший из Киева самолетом пожилой мужчина. Читать далее...

«Звонили, скорее всего, из России»: неизвестные по телефону запугивали родных нидерландских летчиков из миссии НАТО в Балтии

Близких и родных военнослужащих Нидерландов, которые в 2017 году несли службу в полицейской миссии НАТО, патрулируя воздушное пространство над странами Балтики, запугивали по телефону неизвестные, говорившие на английском языке с русским акцентом. Читать далее...

18 случаев: полиция – частый гость в школе, с учеником которой произошла трагедия