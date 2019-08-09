Картина дня: трагедия в Таллиннском аэропорту, приход Amazon в Эстонию и звонки с угрозами натовским летчикам

В Таллиннском аэропорту умер прибывший из Киева пассажир

В четверг вечером в Таллиннском аэропорту скончался прибывший из Киева самолетом пожилой мужчина. Читать далее...

«Звонили, скорее всего, из России»: неизвестные по телефону запугивали родных нидерландских летчиков из миссии НАТО в Балтии

Близких и родных военнослужащих Нидерландов, которые в 2017 году несли службу в полицейской миссии НАТО, патрулируя воздушное пространство над странами Балтики, запугивали по телефону неизвестные, говорившие на английском языке с русским акцентом. Читать далее...

18 случаев: полиция – частый гость в школе, с учеником которой произошла трагедия

Трагическая смерть ребенка, угрозы ученику оружием, десятки случаев насилия – если верить словам директора и мэра – совершенно нормальное учебное заведение. Читать далее...

Деятельность дочернего предприятия Amazon в Эстонии окутана завесой тайны

Месяц назад специализирующаяся на электронной коммерции американская технологическая компания Amazon зарегистрировала в Эстонии дочернюю фирму Amazon Data Services Estonia OÜ, что позволяет предположить, что предприятие планирует создать здесь дата-центр или предлагать облачные услуги. Деятельность крупнейшего интерне-магазина покрыта завесой тайны. Читать далее...

На завтра синоптики обещают тепло и солнце. Но есть и плохая новость

Узкая зона повышенного давления удержит в субботу по-летнему теплую и солнечную погоду. Читать далее...

Более 160 обсуждений: открывающийся в Пайде фестиваль мнений посвящен будущему

Сегодня в Пайде стартует седьмой по счету Фестиваль мнений, основная тема которого – будущее. На 28 дискуссионных площадках фестиваля в пятницу и субботу пройдет в общей сложности более 160 обсуждений на различные темы, касающиеся жизни в Эстонии. Читать далее...

Stockmann угрожает банкротство

В Stockmann царят в прямом смысле «сумасшедшие дни»: дела идут плохо, и инвесторы видят не слишком хорошие варианты спасения компании, готовясь остаться без вложенных средств. Читать далее...

Непреднамеренная кража обернулась большими проблемами: клиент надолго запомнит поход в строительный магазин

Клиент одного из строительных магазинов Таллинна попал в неприятную ситуацию, когда рядом с кассой его задержали охранники, обвинившие его в совершении кражи. Читать далее...

Эстонский экспорт резко упал

Как экспорт товаров, так и импорт товаров в Эстонию в июне 2019 года сократился по сравнению с тем же периодом прошлого года на восемь процентов. Читать далее...

Галерея: пьяный водитель микроавтобуса вылетел в кювет

В четверг в 12.40 на 85-ом километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру, волость Тюри, уезд Ярва, произошла авария, в ходе которой 49-летний водитель с признаками алкогольного опьянения на микроавтобусе Mercedes-Benz Vito съехал с дороги и врезался в дренажную трубу. Читать далее...

Министр Танель Кийк: людей отправляют в дома для престарелых слишком легко

Министр социальных дел Танель Кийк (Центристская партия) говорит, что политическая воля для внеочередного повышения пенсий есть, но никаких гарантий до обсуждения бюджета он дать не может. Кийк сказал также, что пожилые люди должны будут получать больше услуг на дому. Читать далее...

Tele2 предупреждает о мошенниках, выманивающих данные банковских карт