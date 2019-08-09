Аттракцион неслыханной честности: жителя Эстонии не соблазнила крупная сумма денег

Насколько большая сумма и где она была найдена, полиция не захотела уточнять. Однако тот факт, что в полицейский участок принесли крупную сумму, пресс-секретарь Ляэнаской префектуры полиции Кристи Райдла все-таки подтвердила.

По словам старшего специалиста Пярнуского полицейского участка Каи Грак, вызывает симпатию, когда человек приносит находку в полицию.

"Трогательно увидеть сияющие глаза владельца, когда он получит обратно потерянное. И, конечно, достойно похвалы и понятно передать находку полиции, потому что у нас есть длинный список ценных вещей, которые люди потеряли. Они очень надеются, что кто-то принесет их в полицию и таким образом они вернут вещи. Таким образом, в любом случае находки стоит приносить нам", - отметила Грак.

Владелец получит потерянные деньги в Пярнуском полицейском участке на улице Пикк. Чтобы получить деньги, он должен назвать точную сумму и дать информацию, которая подтвердит, что он является владельцем.

К настоящему моменту в Пярнуский полицейский участок принесено более 200 найденных вещей, в том числе кошельки.

Старший специалист Трийн Йыгева сказала, что непосредственно наличные деньги в полицию приносят редко. В последний раз примерно два года назад в Пярнуский полицейский участок принесли 800 евро, найти владельца не удалось.