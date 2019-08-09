Экономист: остается лишь надеяться, что Трамп не начнет торговую войну против Эстонии

"Теперь надо затаить дыхание: что случится, если Дональд Трамп заметит, что наш экспорт в США в пять раз превышает их импорт в Эстонию?" - отмечает экономический аналитик SEB Михкель Нестор.

"Остается только надеяться, чтобы Дональд Трамп не начал следующую торговую войну против Эстонии! Однако более серьезные опасения в будущем прогнозируются растущим пессимизмом промышленных компаний", - пишет Нестор в еженедельном комментарии банка SEB.

C недавними неутешительными экономическими новостями совпадает и совсем свежее сообщение Департамента ститистики о том, что эстонский экспорт в июне уменьшился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 10%.

Вместо торговой войны между США и Китаем спад обусловили, по крайней мере частично, одноразовые проблемы, такие как волатильная торговля топливом и энергией и меньшее число рабочих дней. Подводя итоги первого полугодия, можно скорее подтвердить, что на фоне нынешней мировой экономики дела Эстонии идут еще довольно хорошо: экспорт произведенных здесь товаров вырос на 4%, а если не принимать во внимание большой июньский спад - то на 7%.

Для сравнения: самая крупная европейская экономика - немецкая - сумела нарастить экспорт всего на 1%.

Почему проблемы крупных стран объединенной Европы не отражаются и в нашей торговой статистике? Безусловно, Эстонию спасли такие факторы, как структура здешней экспортирующейся промышленности и главные целевые страны. С автопромышленностью, к примеру, связана лишь малая доля местных предприятий, да и китайский рынок для большинства экспортеров остается лишь мечтой.

Более половины роста экспорта в первом полугодии обеспечили различные машины и оборудование. Крупнейший же вклад обеспечила телекоммуникационная электроника, что прежде всего связано с производственными планами такого глобального предприятия как Ericsson.

Экспорт телекоммуникационной электроники в первом полугодии увеличился на 35 млн евро. Еще на 25 млн евро вырос экспорт в категории "автоматы по продаже". Здесь речь идет о производимых в Вильянди посылочных автоматах Cleveron.

Главным местом назначения как телекоммуникационной электроники, так и посылочных автоматов являются США, благодаря чему эта страна стала для Эстонии третьим по объему экспортным рынком.

Также хорошей статьей экспорта для Эстонии в первом полугодии были построенные у нас деревянные и модульные дома: в зарубежные страны их продано более чем на 230 млн евро, что на 9% больше, чем в первом полугодии 2018 года.

При этом, продажи выросли не за счет привычных Северных стран, а за счет Германии. Благодаря очень высоким объемам продаж в июне продемонстрировал хороший рост и шведский рынок.

Другие экспортные рынки, показавшие наряду с США самый хороший рост в первом полугодии, также не относятся к числу привычных: так, более чем на 80 млн евро вырос экспорт в Данию и Испанию. В обоих случаях за большими цифрами стоит продажа топлива.

Также грех жаловаться и на 2-процентный рост экспорта на самый важный для Эстонии финский рынок, поскольку в целом потребность этой страны в импорте была на спаде.