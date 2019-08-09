Uber несет рекордные убытки, акции компании рухнули

Выручка сервиса увеличилась на 14%, до 3,17 млрд долларов.

Согласно финансовому отчету, число бронирований поездок с помощью сервиса увеличилось на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая стоимость всех совершенных за три месяца поездок составила 15,7 млрд долларов.

Напомним, что в первом квартале Uber также понес убытки — 1,01 млрд долларов. .

В мае компания Uber провела первичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже. IPO компании стало крупнейшим за последние пять лет, но при этом грозит стать худшим в истории биржи. В первый же день IPO инвесторы потеряли 617 млн долларов.