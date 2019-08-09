Uber несет рекордные убытки, акции компании рухнули

Сервис такси Uber во втором квартале 2019 финансового года понес рекордные убытки, следует из отчетности компании. Они составили 5,2 млрд долларов против 878 млн в аналогичном периоде в прошлом году, сообщает "Коммерсантъ".
Выручка сервиса увеличилась на 14%, до 3,17 млрд долларов.
Согласно финансовому отчету, число бронирований поездок с помощью сервиса увеличилось на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая стоимость всех совершенных за три месяца поездок составила 15,7 млрд долларов.
Напомним, что в первом квартале Uber также понес убытки — 1,01 млрд долларов. .
В мае компания Uber провела первичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже. IPO компании стало крупнейшим за последние пять лет, но при этом грозит стать худшим в истории биржи. В первый же день IPO инвесторы потеряли 617 млн долларов.
Топ-менеджмент Uber прогнозирует, что 2019 год станет «пиковым» по убыткам компании, но в 2020−2021 годах потери снизятся. На фоне отчетности акции Uber подешевели более чем на 5%.