Фото: дом для гостей в китайской деревне

Проектное бюро WEI architects / Elevation Workshop поработало над реконструкцией заброшенного дома в небольшой китайской деревне, рассказывает HQRoom.
Авторы проекта Springstream House вдохновились окружающим ландшафтом и создали эту необычную резиденцию. После реконструкции разрушенная двухэтажная постройка с бараком по соседству стала гостевым домом площадью 275 квадратных метров.
Архитекторы придерживались концепции первостепенной заботы об окружающей природе, учитывая при проектировании особенности ландшафта. Двойная кирпичная стена на восточной стороне полностью сохранилась, поэтому новый дом имеет ту же высоту и форму, что и первоначальная постройка. Изюминкой дизайна стала арочная конструкция, кривые линии которой привлекают внимание и контрастируют со строгой геометрией архитектуры в целом.
В качестве основного конструктивного материала архитекторы использовали древесину местных пород. Внутри дома бетонный пол с изогнутыми латунными линиями ведет от входа на кухню и чайную комнату справа, впереди спроектирован внутренний двор, а слева — гостиная. Согласно местной традиции, очаг считается сердцем дома, поэтому архитекторы сохранили его первоначальное расположение, перестроив по местным методикам. В то же время, с другой стороны кухни установлена современная бытовая техника. Соседнее здание включает две спальни и ванную комнату.
Остальные экзотические фотографии находятся ЗДЕСЬ.