Фото: дом для гостей в китайской деревне

Авторы проекта Springstream House вдохновились окружающим ландшафтом и создали эту необычную резиденцию. После реконструкции разрушенная двухэтажная постройка с бараком по соседству стала гостевым домом площадью 275 квадратных метров.

ФОТО: hqroom.ru

Архитекторы придерживались концепции первостепенной заботы об окружающей природе, учитывая при проектировании особенности ландшафта. Двойная кирпичная стена на восточной стороне полностью сохранилась, поэтому новый дом имеет ту же высоту и форму, что и первоначальная постройка. Изюминкой дизайна стала арочная конструкция, кривые линии которой привлекают внимание и контрастируют со строгой геометрией архитектуры в целом.

ФОТО: hqroom.ru

В качестве основного конструктивного материала архитекторы использовали древесину местных пород. Внутри дома бетонный пол с изогнутыми латунными линиями ведет от входа на кухню и чайную комнату справа, впереди спроектирован внутренний двор, а слева — гостиная. Согласно местной традиции, очаг считается сердцем дома, поэтому архитекторы сохранили его первоначальное расположение, перестроив по местным методикам. В то же время, с другой стороны кухни установлена современная бытовая техника. Соседнее здание включает две спальни и ванную комнату.