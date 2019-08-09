Жилье россиянки превратилось в смертельную ловушку для птиц

Птицы залетают в вентиляцию и погибают там, рассказала изданию женщина. «Квартира находится на первом этаже, дом девятиэтажный. Когда птицы залетают в вентиляцию и падают до первого этажа, выбраться на улицу они уже не могут. Они медленно умирают в каменном мешке. Естественно, птицы хлопают крыльями, кричат. Мы их хорошо слышим, но помочь не можем», — отметила Березина.

«Шахта граничит с комнатой моего четырехлетнего сына, он очень расстраивается, а вечером, когда ложится спать, даже пытается разговаривать с пернатыми пленниками», — добавила она. По словам женщины, управляющая компания игнорирует неоднократные просьбы закрыть шахту вентиляции от птиц.