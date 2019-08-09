Война акционеров: мясокомбинат продает свою долю в конкурирующей фирме

Postimees на прошлой неделе писал о том, что акционерное общество Nõo lihatööstus (Мясокомбинат Ныо) одержало промежуточную победу в длящемся десять лет коммерческом споре: Тартуский уездный суд не удовлетворил иск дочерней фирмы мясокомбината Раннароотси - паевого товарищества Karukoobas - об отзыве трех членов правления мясокомбината Ныо,