Война акционеров: мясокомбинат продает свою долю в конкурирующей фирме

Предприятие Maag Grupp выставило на открытый аукцион всю свою долю в конкурирующем предприятии - мясокомбинате Nõo Lihatööstus, с другими владельцами которого долгое время вело споры, пишет Äripäev.
Открытый письменный аукцион по продаже акций мясокомбината Ныо объявило принадлежащее Maag Grupp паевое товарищество Karukoobas.
На аукцион выставлено 1524 акций, что составляет примерно 29,02% акционерного капитала предприятия; крайний срок подачи предложений - 30 августа.
Postimees на прошлой неделе писал о том, что акционерное общество Nõo lihatööstus (Мясокомбинат Ныо) одержало промежуточную победу в длящемся десять лет коммерческом споре: Тартуский уездный суд не удовлетворил иск дочерней фирмы мясокомбината Раннароотси - паевого товарищества Karukoobas - об отзыве трех членов правления мясокомбината Ныо,
По словам основателя и руководителя мясокобината Ныо Тоомаса Круустюка, конкурент вот уже десять лет как хочет захватить мясокомбинат.