Полиция ищет пропавшего в Палдиски 77-летнего Валерия

Полиция просит помощи в поисках 77-летнего Валерия, который ушел из дома по уходу в Палдиски утром 7 августа на велосипеде и до сих пор не вернулся.
Пожилой человек и раньше пропадал таким образом и уезжал достаточно далеко. Он может спросить, например, как добраться до Нарвы. Патрульные полицейские искали Валерия в Палдиски и в окрестностях города, но на данный момент неизвестно, куда он мог направиться дальше.
Рост Валерия – 150 см, он худощавого телосложения, лыс. На нам была клетчатая сине-белая рубашка, черные спортивные брюки, черные кожаные ботинки, темная кепка.
Всех, кто знает, где может находиться Валерий или видел его после 7 августа, просим связаться с полицией по номеру Центра тревоги 112.