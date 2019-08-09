Полиция ищет пропавшего в Палдиски 77-летнего Валерия

Пожилой человек и раньше пропадал таким образом и уезжал достаточно далеко. Он может спросить, например, как добраться до Нарвы. Патрульные полицейские искали Валерия в Палдиски и в окрестностях города, но на данный момент неизвестно, куда он мог направиться дальше.