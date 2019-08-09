Пт, 9.08.2019
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  • Полиция ищет пропавшего в Палдиски 77-летнего Валерия

Полиция ищет пропавшего в Палдиски 77-летнего Валерия

Пропавший Валерий.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в поисках 77-летнего Валерия, который ушел из дома по уходу в Палдиски утром 7 августа на велосипеде и до сих пор не вернулся.

Пожилой человек и раньше пропадал таким образом и уезжал достаточно далеко. Он может спросить, например, как добраться до Нарвы. Патрульные полицейские искали Валерия в Палдиски и в окрестностях города, но на данный момент неизвестно, куда он мог направиться дальше.

Рост Валерия – 150 см, он худощавого телосложения, лыс. На нам была клетчатая сине-белая рубашка, черные спортивные брюки, черные кожаные ботинки, темная кепка.

Всех, кто знает, где может находиться Валерий или видел его после 7 августа, просим связаться с полицией по номеру Центра тревоги 112.

Пропавший Валерий.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

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