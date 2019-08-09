Министр Хельме хочет завлекать в Эстонию иностранных топ-специалистов

"Эстонские предприниматели уже много лет жалуются на нехватку или даже отсутствие специалистов топ-уровня на рынке труда Эстонии. По очень специфическим специальностям Эстония из-за своих малых размеров сама людей не обучает, при этом найм таких людей может иметь ключевое значение для предприятий в плане их дальнейшего развития", - сказал министр финансов.

"Но найм топ-специалистов из-за рубежа может оказаться до неразумного затратным, поскольку мы конкурируем со странами, где уровень зарплат выше и где действуют меры по поддержке предпринимателей, нанимающих топ-специалистов", - сказал Хельме.

"Мы говорим здесь о поддержке ввоза не дешевой и даже не среднеоплачиваемой рабочей силы, а об элите в своей специальности, чью познания и умения принесут нам пользу", - добавил министр финансов.

Правительство Эстонии в четверг принципиально одобрило идею дотаций для предприятий, нанимающих высокооплачиваемых иностранных специалистов. Размер дотации зависел бы от суммы налогов на рабочую силу, выплачиваемых компанией за каждого специалиста.

Точные условия выплаты дотаций разработают Министерство финансов совместно с Министерством экономики и коммуникаций. Ближайшая задача - разработать механизм поддержки так, чтобы в отношении госбюджета он был статьей доходов, а не расходов.

В рамках планируемых мер взвешивается, к примеру, возможность выплаты пособия, зависящего от суммы уплаченного за иностранного специалиста социального налога, а также введения спецльгот на расходы, связанные с переездом работника и членов его семьи, получением образования и медицинскими услугами.