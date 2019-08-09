Huawei представил собственную операционную систему

Агентство dpa отмечает, что собственная система может "спасти жизнь" китайскому концерну в условиях непредсказуемой политики властей США в отношении компании. В ноябре 2018 года США даже пытались убедить своих союзников отказаться от использования телекоммуникационного оборудования, произведенного Huawei, а министерство торговли США внесло Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. Между тем китайская компания является одним из крупнейших поставщиков оборудования для мобильных сетей и вторым по величине в мире производителем смартфонов.

В то же время представители китайского концерна заявляют, что пока компания продолжит использовать Android, чтобы не терять доступ к экосистеме приложений. Однако в случае необходимости такой переход можно будет осуществить "очень просто".

В конце июня США прекратили технологическую блокаду Huawei. "Я согласился вновь разрешить продажу технологических продуктов Huawei", - сказал Трамп 29 июня на пресс-конференции по итогам саммита стран "большой двадцатки" в Осаке.

Министерство торговли США 20 мая выдало китайской компании Huawei временную лицензию, которая позволит ей поддерживать существующие сети и обновлять программное обеспечение до конца августа. Что будет дальше пока неясно.