Maxima: заполнять магазины охранниками - это выбрасывать деньги на ветер!

Участковый полицейский Йыхвиского полицейского отделения Марк Леппик в своем письме отметил, что с начала 2018 года, то есть в течение полутора лет, полиция получила 116 сообщений о кражах в магазинах Maxima, расположенных в Кохтла-Ярве на Кескаллеэ,12, Ярвекюла-теэ,50 и Мыйза-теэ,3.

По его словам, полиция постоянно вынуждена начинать производство для расследования случаев краж в этих трех магазинах.

Руководитель отдела безопасности Maxima Eesti Таури Сепп сказал, что 116 краж в трех магазинах за три года означают две кражи в месяц на магазин, что отнюдь не так много. По его словам, Кохтла-Ярве вовсе не выделяется числом магазинных краж; в Таллинне и Харьюмаа, где людей больше, кражи происходят гораздо чаще.

Почему, на ваш взгляд, полиция направила сети Maxima это письмо?

Для меня это осталось относительно непонятным. Если посмотреть общую статистику краж в магазинах и конкретный регион, то на самом деле Кохтла-Ярве никак не бросается в глаза. Я не знаю, что заставило этого конкретного полицейского написать письмо. Возможно, число обращений в полицию слишком возросло, но в действительности в Кохтла-Ярве нет какой-то ужасной волны краж.

Логично предположить, что если нанять больше охранников, воров будут задерживать чаще, и это создаст еще больше работы для полиции?

Поначалу - безусловно. В какой-то момент это может начать действовать на преступность как снижающий фактор, поскольку воры поймут, что в этом магазине они точно попадутся. Но если мы наймем много работников охраны, это обойдется нам довольно дорого и создаст для предприятия существенные расходы. Нужно смотреть, разумно ли направлять в каждый магазин по десять охранников. В конечном счете за это платит ведь клиент. Предприятие торговли зарабатывает свой доход на ценах на товары, а значит цены придется поднять. Другого варианта для покрытия этих расходов нет.

Какая охранная фирма предлагает услуги охраны в сети Maxima?

Когда-то у нас была внутренняя охрана Maxima, но пять лет назад мы решили начать покупать эту услугу, и сейчас у нас своих охранников нет. Все услуги мы покупаем у лицензированных охранных предприятий. В конце 2018 года мы провели большой тендер, в котором участвовали все крупнейшие охранные фирмы. В Таллинне и на юге Эстонии охранные услуги предлагает Skarabeus, в Западной Эстонии - USS, в Восточной Эстонии - K-Valve. В Ида-Вирумаа K-Valve действовала с тех времен, как Maxima отказалась от своей охраны. По сути K-Valve забрала к себе всех охранников, которые были в нашей собственной охране. Вероятно, эти люди чувствуют себя членами коллектива, хотя услугу мы покупаем у охранного предприятия.

Почему Maxima отказалась от своей собственной охраны?