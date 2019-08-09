Maxima: заполнять магазины охранниками - это выбрасывать деньги на ветер!

Департамент полиции и погранохраны предложил сети Maxima в связи с частыми кражами в магазинах Кохтла-Ярве временно нанять охранников, но руководитель отдела безопасности предприятия считает это выбрасыванием денег на ветер, пишет Postimees.
Участковый полицейский Йыхвиского полицейского отделения Марк Леппик в своем письме отметил, что с начала 2018 года, то есть в течение полутора лет, полиция получила 116 сообщений о кражах в магазинах Maxima, расположенных в Кохтла-Ярве на Кескаллеэ,12, Ярвекюла-теэ,50 и Мыйза-теэ,3.
По его словам, полиция постоянно вынуждена начинать производство для расследования случаев краж в этих трех магазинах.
Руководитель отдела безопасности Maxima Eesti Таури Сепп сказал, что 116 краж в трех магазинах за три года означают две кражи в месяц на магазин, что отнюдь не так много. По его словам, Кохтла-Ярве вовсе не выделяется числом магазинных краж; в Таллинне и Харьюмаа, где людей больше, кражи происходят гораздо чаще.
Почему, на ваш взгляд, полиция направила сети Maxima это письмо?
Для меня это осталось относительно непонятным. Если посмотреть общую статистику краж в магазинах и конкретный регион, то на самом деле Кохтла-Ярве никак не бросается в глаза. Я не знаю, что заставило этого конкретного полицейского написать письмо. Возможно, число обращений в полицию слишком возросло, но в действительности в Кохтла-Ярве нет какой-то ужасной волны краж.
Логично предположить, что если нанять больше охранников, воров будут задерживать чаще, и это создаст еще больше работы для полиции?
Поначалу - безусловно. В какой-то момент это может начать действовать на преступность как снижающий фактор, поскольку воры поймут, что в этом магазине они точно попадутся. Но если мы наймем много работников охраны, это обойдется нам довольно дорого и создаст для предприятия существенные расходы. Нужно смотреть, разумно ли направлять в каждый магазин по десять охранников. В конечном счете за это платит ведь клиент. Предприятие торговли зарабатывает свой доход на ценах на товары, а значит цены придется поднять. Другого варианта для покрытия этих расходов нет.
Какая охранная фирма предлагает услуги охраны в сети Maxima?
Когда-то у нас была внутренняя охрана Maxima, но пять лет назад мы решили начать покупать эту услугу, и сейчас у нас своих охранников нет. Все услуги мы покупаем у лицензированных охранных предприятий. В конце 2018 года мы провели большой тендер, в котором участвовали все крупнейшие охранные фирмы. В Таллинне и на юге Эстонии охранные услуги предлагает Skarabeus, в Западной Эстонии - USS, в Восточной Эстонии - K-Valve. В Ида-Вирумаа K-Valve действовала с тех времен, как Maxima отказалась от своей охраны. По сути K-Valve забрала к себе всех охранников, которые были в нашей собственной охране. Вероятно, эти люди чувствуют себя членами коллектива, хотя услугу мы покупаем у охранного предприятия.
Почему Maxima отказалась от своей собственной охраны?
Я думаю, что это было правильно: предприятие торговли должно заниматься торговлей, а не предложением охранных услуг. C организацией услуг охраны у предприятия сопряжены разнообразные бюрократические вопросы. При внутренней охране расширяется список обязанностей - работники должны быть лицензированы - и прочая головная боль. Поэтому мы решили от этого отказаться. Пусть этим занимаются профессионалы, то есть охранные предприятия.
В последнее время число охранников в магазинах Maxima снизилось?
Да, мы немного уменьшили объем охранных услуг, компенсируя это другими методами охранной тактики. Это делают все предприятия торговли. Цена услуг охраны с 2017 года выросла более чем на 50%, это довольно большие деньги. Рабочая сила дорожает, нужно найти средства, чтобы обеспечить людям нормальную зарплату. Поскольку доходы так сильно не увеличиваются, нужно где-то число охранников снизить, а где-то увеличить. Мы добавляем и убираем охранников на основании случаев краж. Мы не сажаем охранников повсюду. Денег на ветер мы не бросаем, но мы заботимся о том, что происходит в наших магазинах. Нужно анализировать, где работники охраны нужны на самом деле.
По количеству краж Ида-Вирумаа бросается в глаза в сравнении с остальной Эстонией?
В Ида-Вирумаа краж, скорее даже, меньше. Там маленькие сплоченные сообщества, все друг друга знают. То же самое в Центральной Эстонии, где имеются маленькие общины. Никто не пойдет воровать из своего городского магазина. В Ида-Вирумаа количество краж в глаза не бросается. Скорее уж краж больше в Таллинне и в Северной Эстонии, где больше людей.
Магазинные кражи в последние годы участились, стали происходить реже или остались на прежнем уровне?
В последние пару лет мы видим четкую тенденцию падения. Наши методы стали более интенсивными, мы взяли на вооружение камеры лучшего качества и мы анализируем больше видеоматериала. Мы больше занимаемся делами по существу. Это не делается так, что ты ставишь охранника стоять возле кассы и надеяться, что кто-нибуль попадется. Нужно больше заниматься анализом. И именно поэтому мы раскрываем больше краж и передаем их в производство полиции. Мы не можем не посылать их полиции, это было бы неправильно.
Вы общались с полицией по теме письма, связанного с кохтла-ярвескими магазинами?
Я говорил с ними по телефону. Мы выразили свое мнение, что очевидным образом неразумно направлять во все магазины много охранников, чтобы они работали с утра до вечера. Мы продолжим прежнюю тактику, будем заниматься кражами аналитически и будем использовать больше технических средств. К тому же, не все случаи имеет смысл направлять в полицию. Если мы, например, обнаружим по видеозаписи, как человек крадет бутылки с алкоголем, но его лицо не видно и нет других обстоятельств, позволяющих установить его личность, не имеет смысла беспокоить с этим полицию. Я сам работал в полицейской системе и понимаю, что такое доказательства и что полиция может использовать, а что - нет. С заявлением вслепую работать невозможно, но в то же время, полиция должна выполнять свои проистекающие из закона обязанности. Производство по завлениям требует осмотров и оформления документов - это все ресурсы, я это прекрасно понимаю. Но если у нас есть конкретное видео, на котором видно лицо человека, возможно, это даже знакомый охранника, уже совершивший три-четыре кражи, то такие материалы следует передать в полицию, и полиция должна быть в состоянии с такими вещами разобраться.